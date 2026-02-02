FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया के 5 देश जहां सबसे कम दाम में मिलती है गोल्ड ज्वैलरी, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के कौन-कौन से देश हैं जहां सबसे कम दाम में गोल्ड ज्वैलरी मिलती है और इस सूची में भारत की स्थिति क्या है. यहां हर एक बात जानें डिटेल में...

जया पाण्डेय | Feb 02, 2026, 03:40 PM IST

1.दुनिया के किन देशों में सबसे सस्ता मिलता है सोना?

दुनिया के किन देशों में सबसे सस्ता मिलता है सोना?
1

हमारी दुनिया में सोना सदियों से ही समृद्धि, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक रहा है. हालांकि हर देश में सोने की कीमतें एक जैसी नहीं होतीं. कुछ देशों में सोने की कीमतें कम होती हैं, जबकि कुछ में टैक्स और स्थानीय बाजार की परिस्थितियों के कारण यह महंगा हो सकता है. भारत में सोने की कीमतें पिछले समय में तेजी से बढ़ी हैं. हालांकि हाल के दिनों में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन भारतीय मध्यमवर्ग के लिए सोना आज भी खरीदना कठिन बना हुआ है. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि दुनिया के कौन-कौन से देश हैं जहां सबसे कम दाम में गोल्ड ज्वैलरी मिलती है और इस सूची में भारत की स्थिति क्या है.

2.दुबई

दुबई
2

दुबई को अक्सर दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है जहां सोने के आभूषण सस्ते दामों पर खरीदे जा सकते हैं. दुबई का सुनहरा बाजार अपनी प्रतिस्पर्धी कीमतों, अपेक्षाकृत कम कर दरों और गोल्ड ट्रेडिंग के लिए विकसित संरचना के कारण प्रसिद्ध है. 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत दुबई में अनुमानतः 500.25 UAE दिरहम प्रति ग्राम के आसपास थी, जो भारतीय रुपये में लगभग ₹12,100 के करीब मानी जा सकती है (नवंबर 2025 तक). यही कारण है कि गोल्ड-लवर्स अक्सर दुबई को गोल्ड शॉपिंग के लिए सर्वोत्तम मंजिल मानते हैं.

3.मलावी

मलावी
3

मलावी अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहां सोने के आभूषण अपेक्षाकृत कम दामों पर उपलब्ध होते हैं और इसे दुनिया के सस्ते गोल्ड गंतव्यों में गिना जाता है. मलावी में 24 कैरेट सोने की अनुमानित कीमत साल 2025 की शुरुआत में लगभग ₹7,940 प्रति ग्राम थी, जबकि नवंबर 2025 के नवीन आंकड़ों के अनुसार कीमत लगभग ₹9,376 प्रति ग्राम पहुंच चुकी थी. यह भारत या कई विकसित बाजारों की तुलना में काफी सस्ती दर मानी जाती है हालांकि स्थानीय बाजार और डीलर फीस के आधार पर रेट थोड़े बदल सकते हैं.

4.ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया
4

ऑस्ट्रेलिया, जो खुद एक विकसित अर्थव्यवस्था है, गोल्ड ज्वैलरी खरीदने के लिए एक और लोकप्रिय देश है, खासकर उन लोगों के लिए जो वहां पर्यटन के साथ-साथ शॉपिंग भी करना चाहते हैं. यहां 24 कैरेट सोने की कीमत साल 2025 तक लगभग A$213.70 प्रति ग्राम थी, जो भारतीय रुपये में बदलने पर लगभग ₹12,400 के आसपास होती है. ऑस्ट्रेलिया में सोने के आभूषणों की कीमतें कर-व्यवस्था, गुणवत्ता और स्थानीय मांग के आधार पर तय होती हैं.

TRENDING NOW

5.कोलंबिया

कोलंबिया
5

दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया को भी सोने के आभूषण खरीदने के लिए सस्ते देशों में गिना जाता है. नवंबर 2025 तक कोलंबिया में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 497,714.51 कोलंबियन पेसो प्रति ग्राम थी, जो भारतीय रुपये में लगभग ₹11,800 प्रति ग्राम के बराबर थी. कोलंबिया में सोने के आभूषणों की कीमतें स्थानीय बाजार, मुद्रा विनिमय दर और कर नीतियों से प्रभावित होती हैं.

6.इंडोनेशिया

इंडोनेशिया
6

इंडोनेशिया भी उन देशों में शामिल है जहां सोने के आभूषण अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर मिलते हैं और इंडोनेशियाई शिल्पकारी की जटिलता और डिज़ाइन के कारण यह यात्रियों और लोगों के बीच लोकप्रिय है. नवंबर 2025 के अंत तक 24 कैरेट सोने की कीमत 2,124,236 इंडोनेशियाई रुपियाह प्रति ग्राम थी, जो भारतीय रुपये में लगभग ₹11,397 प्रति ग्राम के आसपास मानी जा सकती है.

7.भारत की क्या है स्थिति?

भारत की क्या है स्थिति?
7

इन देशों की तुलना में भारत सोने के सबसे सस्ते देशों की सूची में टॉप पर नहीं आता क्योंकि यहां सोने पर भारी आयात शुल्क, टैक्स, ज्वैलरी बनाने की लागत और स्टोरेज डिस्ट्रिब्यूशन चार्ज शामिल किए जाते हैं. यह वजह है कि भारतीय बाजार में सोने की कीमतों का स्तर कई अन्य देशों की तुलना में अधिक होता है.

