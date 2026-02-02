दुनिया के 5 देश जहां सबसे कम दाम में मिलती है गोल्ड ज्वैलरी, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

1 . दुनिया के किन देशों में सबसे सस्ता मिलता है सोना?

हमारी दुनिया में सोना सदियों से ही समृद्धि, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक रहा है. हालांकि हर देश में सोने की कीमतें एक जैसी नहीं होतीं. कुछ देशों में सोने की कीमतें कम होती हैं, जबकि कुछ में टैक्स और स्थानीय बाजार की परिस्थितियों के कारण यह महंगा हो सकता है. भारत में सोने की कीमतें पिछले समय में तेजी से बढ़ी हैं. हालांकि हाल के दिनों में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन भारतीय मध्यमवर्ग के लिए सोना आज भी खरीदना कठिन बना हुआ है. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि दुनिया के कौन-कौन से देश हैं जहां सबसे कम दाम में गोल्ड ज्वैलरी मिलती है और इस सूची में भारत की स्थिति क्या है.