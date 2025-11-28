दुनिया के 5 देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़, जानें इनमें से कितने हैं भारत के पड़ोसी

1 . दुनिया के वो देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़

दुनिया के कुछ देश ऊंची चोटियों या पर्वत श्रृंखलाओं की बजाय अपने समतल भौगोलिक स्थिति की वजह से जाने जाते हैं. उदाहरण के लिए विश्व जनसंख्या समीक्षा के आंकड़ों के मुताबिक मालदीव पृथ्वी का सबसे समतल देश है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई केवल 1.5 मीटर है. आगे जानें दुनिया के वो 5 देश जिनमें पहाड़ तो नहीं हैं लेकिन ये अपनी विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं.