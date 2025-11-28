दुनिया के 5 देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़, जानें इनमें से कितने हैं भारत के पड़ोसी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 28, 2025, 10:25 AM IST
1.दुनिया के वो देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़
दुनिया के कुछ देश ऊंची चोटियों या पर्वत श्रृंखलाओं की बजाय अपने समतल भौगोलिक स्थिति की वजह से जाने जाते हैं. उदाहरण के लिए विश्व जनसंख्या समीक्षा के आंकड़ों के मुताबिक मालदीव पृथ्वी का सबसे समतल देश है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई केवल 1.5 मीटर है. आगे जानें दुनिया के वो 5 देश जिनमें पहाड़ तो नहीं हैं लेकिन ये अपनी विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं.
2.मालदीव
मालदीव पृथ्वी पर सबसे समतल देश माना जाता है. इसका भूभाग खासतौर से प्रवाल द्वीपसमूहों से बना है जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है जिससे यह समुद्र-स्तर में वृद्धि और बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है.
3.डेनमार्क
डेनमार्क यूरोप में पहाड़ों की कमी के लिए जाना जाता है. इसका सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु मोलेहोज, केवल 171 मीटर ऊंचा है. यह देश मुख्यतः घुमावदार पहाड़ियों और कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली समतल उपजाऊ भूमि से बना है.
4.गाम्बिया
पश्चिम अफ्रीका में स्थित गाम्बिया मुख्यतः समतल है और इसका उच्चतम बिंदु समुद्र तल से केवल 53 मीटर ऊपर है. यह निचला भूभाग खासतौर से नदी के मैदानों और गाम्बिया नदी के किनारे बाढ़ के मैदानों से बना है.
5.एस्टोनिया
एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का एक देश है जिसकी सीमा बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से लगती है. इसका उच्चतम बिंदु समुद्र तल से 318 मीटर ऊपर है. इसमें धीरे-धीरे उठती हुई पहाड़ियां (विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व में) हैं जिसका सबसे ऊंचा बिंदु सुर मुनामागी है.
6.नीदरलैंड्स
नीदरलैंड्स यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है. यह उत्तरी-पूर्वी यूरोप में स्थित है. यह अत्यंत समतल है और इसका एक महत्वपूर्ण भाग समुद्र तल से नीचे है. इसका सबसे ऊंचा बिंदु वाल्सेरबर्ग , बेल्जियम और जर्मनी के साथ एक त्रिबिंदु है. इस देश का सबसे उच्चतम बिंदु समुद्र तल से 322 मीटर ऊंचा है.
