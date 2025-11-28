FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रायसेन रेप केस को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, आरोपी सलमान को मौत की सजा देने की मांग | उडुपी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी | कर्नाटक के उडुपी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ditwah Cyclone: सेन्यार के बाद अब ‘दितवाह’ चक्रवात मचाएगा तबाही, इन 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Ditwah Cyclone: सेन्यार के बाद अब ‘दितवाह’ चक्रवात मचाएगा तबाही, इन 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता

शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता

8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें DA, HRA और TA में क्या होंगे बदलाव

8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें DA, HRA और TA में क्या होंगे बदलाव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा

वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा

अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल

अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल

क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती

क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती

HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया के 5 देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़, जानें इनमें से कितने हैं भारत के पड़ोसी

जिन देशों में पहाड़ नहीं हैं, उनकी विशेषता कम ऊंचाई और ढलान वाले मैदान या द्वीप हैं. आज हम आपको दुनिया के उन 5 देशों के बारे में बताएंगे जो बिना पहाड़ों वाले, ज़्यादातर समतल भूभाग या हल्की पहाड़ियों वाले हैं...

जया पाण्डेय | Nov 28, 2025, 10:25 AM IST

1.दुनिया के वो देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़

दुनिया के वो देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़
1

दुनिया के कुछ देश ऊंची चोटियों या पर्वत श्रृंखलाओं की बजाय अपने समतल भौगोलिक स्थिति की वजह से जाने जाते हैं. उदाहरण के लिए विश्व जनसंख्या समीक्षा के आंकड़ों के मुताबिक मालदीव पृथ्वी का सबसे समतल देश है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई केवल 1.5 मीटर है. आगे जानें दुनिया के वो 5 देश जिनमें पहाड़ तो नहीं हैं लेकिन ये अपनी विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं. 

Advertisement

2.मालदीव

मालदीव
2

मालदीव पृथ्वी पर सबसे समतल देश माना जाता है. इसका भूभाग खासतौर से प्रवाल द्वीपसमूहों से बना है जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है जिससे यह समुद्र-स्तर में वृद्धि और बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है.

3.डेनमार्क

डेनमार्क
3

डेनमार्क यूरोप में पहाड़ों की कमी के लिए जाना जाता है. इसका सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु मोलेहोज, केवल 171 मीटर ऊंचा है. यह देश मुख्यतः घुमावदार पहाड़ियों और कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली समतल उपजाऊ भूमि से बना है.

4.गाम्बिया

गाम्बिया
4

पश्चिम अफ्रीका में स्थित गाम्बिया मुख्यतः समतल है और इसका उच्चतम बिंदु समुद्र तल से केवल 53 मीटर ऊपर है. यह निचला भूभाग खासतौर से नदी के मैदानों और गाम्बिया नदी के किनारे बाढ़ के मैदानों से बना है.

TRENDING NOW

5.एस्टोनिया

एस्टोनिया
5

एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का एक देश है जिसकी सीमा बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से लगती है.  इसका उच्चतम बिंदु समुद्र तल से 318 मीटर ऊपर है. इसमें धीरे-धीरे उठती हुई पहाड़ियां (विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व में) हैं जिसका सबसे ऊंचा बिंदु सुर मुनामागी है.

6.नीदरलैंड्स

नीदरलैंड्स
6

नीदरलैंड्स यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है. यह उत्तरी-पूर्वी यूरोप में स्थित है. यह अत्यंत समतल है और इसका एक महत्वपूर्ण भाग समुद्र तल से नीचे है. इसका सबसे ऊंचा बिंदु वाल्सेरबर्ग , बेल्जियम और जर्मनी के साथ एक त्रिबिंदु है. इस देश का सबसे उच्चतम बिंदु समुद्र तल से 322 मीटर ऊंचा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा
वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा
अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल
अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
दुनिया के 5 देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़, जानें इनमें से कितने हैं भारत के पड़ोसी
दुनिया के 5 देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़, जानें इनमें से कितने हैं भारत के पड़ोसी
यहां भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं बिजनेसमैन, ईश्वर से करते हैं सौदा मुनाफे का देते हैं शेयर 
यहां भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं बिजनेसमैन, ईश्वर से करते हैं सौदा मुनाफे का देते हैं शेयर
MORE
Advertisement
धर्म
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Rashifal 27 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Garuda Purana: पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
MORE
Advertisement