'तुम फेल हो जाओगे...', कैसे ससुर के इस ताने ने बदल दी वॉरेन बफेट की जिंदगी?

एक बार वॉरेन बफेट के ससुर ने उनके फेल होने की भविष्यवाणी की थी, जानें इससे उनपर क्या असर हुआ और उनके जीवन से हम क्या कुछ सीख सकते हैं...

'ओमाहा के ओरेकल' के नाम से मशहूर होने से बहुत पहले युवा वॉरेन बफेट बस एक बड़े सपने और जेब में एक अंगूठी वाले इंसान थे. उन्होंने अपनी प्रेमिका सूसी थॉम्पसन को अभी-अभी प्रपोज किया था और भविष्य बनाने के लिए तैयार थे. लेकिन पहले उन्हें अपने होने वाले ससुर से मिलना था.

उन्हें एक 'बातचीत' के लिए बुलाया गया था और गर्लफ्रेंड परिवार ने कुछ खास उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया. बफेट ने खुद सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया था. उन्होंने बताया कि इस मुलाक़ात ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया. उनके ससुर ने एक भयावह भविष्यवाणी की कि वह फेल होने वाले हैं.

यह भी पढ़ें- कौन हैं ग्रेग अबेल जिन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं Warren Buffett

ससुर ने ऐसा क्यों कहा था?

कारण कौशल की कमी या खराब योजना नहीं थी. ससुर ने राजनीतिक माहौल को दोषी ठहराया और ज़ोर देकर कहा, 'तुम असफल हो जाओगे और तुम्हारी असफलता का कारण यह है कि डेमोक्रेट सत्ता में हैं और वे सभी कम्युनिस्ट हैं.' उन्हें यह भी डर था कि उसकी बेटी भूख से मर सकती है. उन्होंने पूरे बातचीत को एक अजीबोगरीब माफी के साथ खत्म किया कि 'मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा.'

जरा सोचिए, क्या आप ऐसा सुनते और इसका आपपर क्या असर पड़ता? उम्मीद से भरे एक पल में आपके जीवन का एक अहम इंसान आपको बताता है कि आपके सपने टूट गए हैं. ज़्यादातर लोगों के लिए ये शब्द एक अभिशाप बन सकते हैं जिससे संदेह का बीज बढ़ता जाएगा और महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी. लेकिन इन शब्दों ने बफेट की दुनिया ही बदल दी.

यह भी पढ़ें- दुनिया का हर बच्चा बन सकता है वॉरेन बफे का वारिस, जानें कितनी है उनकी संपत्ति

कैसे इस ताने से वॉरेन बफेट ने लिखी सफलता की इबारत?

उन्होंने कोई बहस नहीं की. उन्होंने बाज़ार के रुझानों के अपने ज्ञान या अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजी का बचाव करने की कोशिश नहीं की. उन्होंने बस सुना. उन्होंने संदेह के उस पल को अपने भविष्य की भविष्यवाणी के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में संजोकर रखा जिसे वह गलत साबित कर सकें.

वह बातचीत उसके लिए प्रेरणा बन गई. उसके ससुर के संदेह ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ा नहीं बल्कि उसे निखारा. वह न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि यह साबित करने में भी कामयाब हुआ कि अपनी दूरदर्शिता पर विश्वास ही सबसे मज़बूत निवेश है.

बफेट की कहानी हमें सफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि महानता के मार्ग पर शुरुआत में लगभग हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है और दूसरे लोगों के संदेह की गूंज आपके कानों में गूंजती रहती है. अगली बार जब कोई आपसे कहे, "तुम असफल हो जाओगे' तो युवा वॉरेन बफेट को याद कीजिए. याद रखिए कि दूसरों की राय तथ्य नहीं होती. आपकी यात्रा उन्हें गलत साबित करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को सही साबित करने के बारे में है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.