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Gen-Z को योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट! 25 लाख टैबलेट खरीदने की मिली मंजूरी, जानें कौन होगा पात्र

उत्तर प्रदेश में हायर स्टडीज कर रहे स्टूडेंट्स को जल्द ही योगी आदित्यनाथ सरकार से एकदम मुफ्त में टैबलेट मिलेंगे. जानें कौन होगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए पात्र...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 26, 2026, 01:28 PM IST

Gen-Z को योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट! 25 लाख टैबलेट खरीदने की मिली मंजूरी, जानें कौन होगा पात्र

किन्हें मिलेगी यूपी की योगी सरकार से फ्री में टैबलेट? (Image: ANI/AI)

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अगर आप उत्तर प्रदेश के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो जल्द ही आप योगी आदित्यनाथ सरकार ने टैबलेट पा सकते हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग में 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. युवाओं को टैबलेट का यह वितरण स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत किया जाएगा. इस कदम का मकसद राज्य के युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़कर पढ़ाई को टेक्नोलॉजी आधारित बनाना है. टेंडर के जरिए सरकार टैबलेट की खरीदारी करेगी.

किन स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री टैबलेट का फायदा? 

इस योजना में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, स्किल डेवलेपमेंट या किसी दूसरे टीचिंग या ट्रेनिंग कोर्स को कर रहे युवाओं को फ्री में लैपटॉप दी जाएगी जिससे उन्हें पढ़ाई में इससे मदद मिल सके. योगी सरकार से टैबलेट पाने के लिए स्टूडेंट्स को कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट प्रक्रिया से ही योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाएगी. ये टैबलेट युवाओं को सरकारी सेवाओं, रोजगार के अवसरों और स्वरोजगार की पहलों से जुड़ने में भी मदद करेंगे.

क्या है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना?

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना युवाओं में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पांच साल की अवधि के लिए शुरू की गई है. साल 2026-27 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. एक टैबलेट को सरकार करीब 17 हजार रुपयों में खरीदेगी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यूपी सरकार अब तक पात्र युवाओं को लगभग 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन दे चुकी है.

उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस फैसले से उच्च, तकनीकी और स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के साथ-साथ कौशल विकास और आईआईटी कोर्स की ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट्स को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों तक बेहतर पहुंच से ट्रेनिंग की गुणवत्ता, रोजगार क्षमता और कार्यबल की तैयारी में भी बढ़ोतरी होगी जो उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने और सर्विस सेक्टर के विकास में भी अहम योगदान देगा. 

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