TET की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलवाने की कोशिश में योगी सरकार, जल्द दायर होगी समीक्षा याचिका

एजुकेशन
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट के टीईटी की अनिवार्यता के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर करने का निर्देश दिया है, इससे राज्य के शिक्षक राहत की उम्मीद लगा रहे हैं...
उत्तर प्रदेश को शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग को राज्य में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का निर्देश दिया है.
सोशल मीडिया प्लैटफॉ़र्म एक्स पर एक पोस्ट में सीएम ऑफिस ने लिखा, 'बेसिक शिक्षा विभाग को सीएम द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक संशोधन दायर करने का निर्देश दिया गया है.' आगे कहा गया कि राज्य के शिक्षक अनुभवी हैं और सरकार द्वारा उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण दिया गया है. उनकी योग्यता और सेवा के साल की अनदेखी करना उचित नहीं है.
बता दें टीईटी भारत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अनिवार्य योग्यता परीक्षा है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जिन सेवारत शिक्षकों के पास टीईटी योग्यता नहीं है, उन्हें भी सेवा में बने रहने के लिए यह परीक्षा पास करनी होगी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रमोशन पाने के लिए भी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना जरूरी रहेगा. इस फैसले ने लाखों शिक्षकों की नींद उड़ा दी है.
शिक्षक से जुड़े संगठन इस फैसले पर राहत की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर कुछ शिक्षकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग एक्टिव हो गया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी समीक्षा याचिका दाखिल की जाएगी. शिक्षकों का मानना है कि अगर योगी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखेगी तो उन्हें जरूर राहत मिलेगी.
