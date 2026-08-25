FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
यस बॉस कल्चर या खुद पहल करने की आजादी, दोनों में से कौन बेहतर? Zoho फाउंडर Sridhar Vembu ने उठाया बड़ा सवाल

यस बॉस कल्चर या खुद पहल करने की आजादी, दोनों में से कौन बेहतर? Zoho फाउंडर Sridhar Vembu ने उठाया बड़ा सवाल

दिल्ली, झारखंड के बाद अब बिहार में सड़कों पर उतरे छात्र, जानिए क्या हैं मांगें?

दिल्ली, झारखंड के बाद अब बिहार में सड़कों पर उतरे छात्र, जानिए क्या हैं मांगें?

क्या चीन ने नागरिकों को एलियंस से संपर्क न करने की चेतावनी दी? जानें वायरल दावे का सच

क्या चीन ने नागरिकों को एलियंस से संपर्क न करने की चेतावनी दी? जानें वायरल दावे का सच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान

फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान

Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट

Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

यस बॉस कल्चर या खुद पहल करने की आजादी, दोनों में से कौन बेहतर? Zoho फाउंडर Sridhar Vembu ने उठाया बड़ा सवाल

वर्कप्लेस कल्चर को लेकर जोहो के फाउंडर  श्रीधर वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसपर बहस शुरू हो गई है. जानें पूरा मामला...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Aug 25, 2026, 12:26 PM IST

यस बॉस कल्चर या खुद पहल करने की आजादी, दोनों में से कौन बेहतर? Zoho फाउंडर Sridhar Vembu ने उठाया बड़ा सवाल

श्रीधर वेम्बू ने वर्कप्लेस कल्चर पर कौन से पूछे सवाल? (Image: Canva/X@svembu)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कॉरपोरेट सेक्टर में अक्सर यह देखा जाता है कि ज्यादातर बड़े फैसले टॉप मैनेजमेंट लेता है. निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के पास कंपनी की ग्रोथ के लिए बेहतरीन आइडिया होने के बावजूद वे अक्सर डर या हिचकिचाहट की वजह से उसे शेयर नहीं कर पाते. उन्हें लगता है कि उनकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी. अब वर्कप्लेस कल्चर को लेकर जोहो के फाउंडर  श्रीधर वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसपर बहस शुरू हो गई है. 

श्रीधर वेम्बू ने पूछा अहम सवाल

उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कर्मचारियों को हमेशा टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए या उन्हें खुद आगे बढ़कर पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? श्रीधर वेम्बू के मुताबिक, किसी भी संगठन के काम करने के दो तरीके होते हैं. एक तरीके में कर्मचारी सीनियर्स के ऑर्डर का इंतजार करते हैं और उनके निर्देशों को ही फॉलो करते हैं. दूसरे तरीके में कर्मचारी खुद पहल करते हैं और खुद फैसला लेते हैं और एक-दूसरे को भी चुनौती देते हैं. 

वो कंपनी जहां काम के लिए टॉप मैनेजमेंट के फैसलों का इंतजार करने हैं कर्मचारी

वेम्बू के अनुसार, जो कंपनियां मेट्रिक्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं, वे अक्सर अपने कर्मचारियों को टॉप मैनेजमेंट के फैसलों का इंतजार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. इससे संगठन के काम में एक तरह की निश्चितता या पूर्वानुमान बना रहता है क्योंकि हर किसी को पता होता है कि फैसले कौन ले रहा है और परफॉर्मेंस का आकलन कैसे होगा. लेकिन इस तरह के संगठन में एक बड़ी कमजोरी बताते हुए श्रीधर वेम्बू पूछते हैं कि अगर टॉप पर बैठे हुए लोगों को ही सही रास्ता न पता हो तो क्या होगा? अगर फैसले लेने का अधिकार सिर्फ टॉप लेवल तक सीमित रहेगा तो संकट या बदलाव के समय पूरी कंपनी अपनी दिशा भटक सकती है. 

वो कंपनी जहां खुद से पहल करते हैं कर्मचारी

उन्होंने आगे लिखा कि दूसरी तरफ जिस कंपनी में कर्मचारियों को खुद से पहल करने और पूरी आजादी के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहां भले ही व्यवस्था थोड़ी अव्यवस्थित और असुविधाजनक लगे लेकिन आंतरिक मतभेद, विचारों का टकराव और मौजूदा काम को चुनौती देने की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है. 

श्रीधर वेम्बू ने इससे जुड़ा एक उदाहरण भी दिया कि एक होशियार प्रोग्रामर दूसरों की कोडिंग देखकर हमेशा यही सोचता है कि यह सही नहीं हैं और मैं इसे ज्यादा बैहतर कर सकता हूं.  मजबूत विचारों वाले लोग भी ऐसे ही मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देते हैं. इससे भले ही शुरुआत में असहजता लहे लेकिन इस माहौल में ही नए प्रयोग और सुधार होते हैं और इनोवेशन भी जन्म लेता है. यहां पद के बजाय कस्टमर और मार्केट की जरूरतें ही अनुशासन तय करती हैं.

दोनों वर्क कल्चर में से कौन-सा मॉडल है बेस्ट?

श्रीधर वेम्बू के अनुसार, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं है. एक ओर जहां नियंत्रण आरामदायक निश्चितता देता है लेकिन यह पहल की भावना को मार देता है. ऐसे में कंपनियों को ऐसा माहौल बनाना होगा, जहां स्पष्ट संरचना के साथ कर्मचारियों को सोचने और फैसले लेने की आजादी मिले. उनके इस पोस्ट से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निश्चितता से भले ही वर्कप्लेस आरामदायक बने लेकिन किसी कंपनी की ग्रोथ तभी संभव है जब वहां के कर्मचारी बिना किसी झिझक के खुद पहल करना सीखें.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा-सिराज ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा-सिराज ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Test इतिहास में दो दिन में खत्म होने वाले मुकाबलों की पूरी लिस्ट, भारत के साथ तीन बार हुआ ऐसा
Test इतिहास में दो दिन में खत्म होने वाले मुकाबलों की पूरी लिस्ट, भारत के साथ तीन बार हुआ ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement