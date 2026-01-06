XAT Response Sheet 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट की रिस्पॉन्स शीट जारी, xatonline.in से ऐसे करें डाउनलोड

XAT Answer Key 2026: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (XLRI) ने जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक...

XAT Answer Key 2026: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (XLRI) ने जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है और जल्द ही प्रोविजनल आंसर की जारी होने की उम्मीद है. जो उम्मीदवार XAT परीक्षा 2026 में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल पोर्टल xatonline.in से रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं. रिस्पॉन्स शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हैं.

उम्मीदवारों को MBA और PGDM कोर्स में एडमिशन पाने के लिए अपने लॉगइन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना होगा. रिस्पॉन्स शीट का PDF देखने के लिए जरूरी क्रेडेंशियल XAT ID और पासवर्ड हैं. उम्मीदवार आंसर की से अपने जवाब का मिलान करके अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

XAT Answer Key 2026: कैसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट?

- ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर जाएं.

- XAT 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना XAT आईडी और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- XAT 2026 की रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें.

- समीक्षा करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लें.

इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें XAT Response Sheet 2026

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.