FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
XAT Response Sheet 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट की रिस्पॉन्स शीट जारी, xatonline.in से ऐसे करें डाउनलोड

XAT Response Sheet 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट की रिस्पॉन्स शीट जारी, xatonline.in से ऐसे करें डाउनलोड

जानें कौन हैं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, किन उपलब्धियों के बल पर मिला बड़ा मौका?

जानें कौन हैं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, किन उपलब्धियों के बल पर मिला बड़ा मौका?

Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा

कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा

कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह

कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह

दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला

दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

XAT Response Sheet 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट की रिस्पॉन्स शीट जारी, xatonline.in से ऐसे करें डाउनलोड

XAT Answer Key 2026: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (XLRI) ने जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 06, 2026, 03:05 PM IST

XAT Response Sheet 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट की रिस्पॉन्स शीट जारी, xatonline.in से ऐसे करें डाउनलोड

XAT Answer Key 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

XAT Answer Key 2026: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (XLRI) ने जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है और जल्द ही प्रोविजनल आंसर की जारी होने की उम्मीद है. जो उम्मीदवार XAT परीक्षा 2026 में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल पोर्टल  xatonline.in से रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं. रिस्पॉन्स शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हैं. 

उम्मीदवारों को MBA और PGDM कोर्स में एडमिशन पाने के लिए अपने लॉगइन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना होगा. रिस्पॉन्स शीट का PDF देखने के लिए जरूरी क्रेडेंशियल XAT ID और पासवर्ड हैं. उम्मीदवार आंसर की से अपने जवाब का मिलान करके अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. 

XAT Answer Key 2026: कैसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट?

- ऑफिशियल वेबसाइट  xatonline.in पर जाएं.
- XAT 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना XAT आईडी और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- XAT 2026 की रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें. 
- समीक्षा करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लें.

इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें XAT Response Sheet 2026

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा
कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह
कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह
दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला
दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला
‘धुरंधर’ में अधूरी रह गई रणवीर सिंह की जंग.. ये है वो 7 सस्पेंस, जो सीक्वल की कहानी को बनाएंगे और रोमांचक
‘धुरंधर’ में अधूरी रह गई रणवीर सिंह की जंग.. ये है वो 7 सस्पेंस, जो सीक्वल की कहानी को बनाएंगे और रोमांचक
कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी
कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी
MORE
Advertisement
धर्म
Sakat Chauth 2026: कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
Vivah Muhurat: जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त  
जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त
Premanand Ji Maharaj: क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
Grahan 2026: 2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक
2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक
January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement