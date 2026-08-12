FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
MP में ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगी नई ताकत, CM मोहन यादव से मिले टोरेंट ग्रुप चेयरमैन

MP में ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगी नई ताकत, CM मोहन यादव से मिले टोरेंट ग्रुप चेयरमैन

'रेप मामले में 24 हफ्ते का गर्भ गिराने के लिए कोर्ट से मंजूरी की जरूरत नहीं', नाबालिग की अर्जी पर HC का आदेश

'रेप मामले में 24 हफ्ते का गर्भ गिराने के लिए कोर्ट से मंजूरी की जरूरत नहीं', नाबालिग की अर्जी पर HC का आदेश

World Elephant Day 2026: धरती पर सबसे ज्यादा किस देश में है हाथियों की आबादी? जानें लिस्ट में भारत की क्या है रैंक

World Elephant Day 2026: धरती पर सबसे ज्यादा किस देश में है हाथियों की आबादी? जानें लिस्ट में भारत की क्या है रैंक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत

दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत

KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?

KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?

105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?

105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

World Elephant Day 2026: धरती पर सबसे ज्यादा किस देश में है हाथियों की आबादी? जानें लिस्ट में भारत की क्या है रैंक

वर्ल्ड एलिफेंट डे पर जानिए दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा है जंगली हाथियों की आबादी, जानें किस पायदान पर आता है भारत

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Aug 12, 2026, 07:31 PM IST

World Elephant Day 2026: धरती पर सबसे ज्यादा किस देश में है हाथियों की आबादी? जानें लिस्ट में भारत की क्या है रैंक

दुनिया में हाथियों की क्या स्थिति है? (Image: AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मना रही है दुनिया
  • बोत्सवाना है दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों वाली आबादी वाला देश
  • भारत में रहती है एशियाई हाथियों की सबसे ज्यादा आबादी

दुनिया आज 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मना रही है. यह दिन हाथियों के संरक्षण और उनके लिए मौजूद खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 12 अगस्त 2012 को कैनेडियन फिल्ममेकर और कंजर्वेशनिस्ट पेट्रीसिया सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट रि-इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने मिलकर की थी. इसका मकसद एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की स्थिति को लेकर दुनिया का ध्यान खींचना है.

दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हाथी?

अब सवाल आता है कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी किस देश में रहते हैं. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों वाली आबादी वाला देश बोत्सवाना है. 2026 के अपडेट में यहां करीब 1,31,909 हाथियों का अनुमान दिया गया है. इस आंकड़े का अनुमान साल 2022 है. बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका का देश है. यहां चोबे नेशनल पार्क और ओकावांगो डेल्टा जैसे इलाके हाथियों के अहम आवास माने जाते हैं. इस देश में हाथियों को घूमने और भोजन-पानी तलाशने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है.

Elephant

हाथियों की आबादी के लिहाज से दुनिया के टॉप देश

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मौजूदा आंकड़ों में गैबॉन करीब 95,000 हाथियों के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके बाद जिम्बाब्वे में करीब 65,028 और तंजानिया में करीब 60,000 हाथियों का अनुमान दिया गया है. वहीं, केन्या में करीब 36,280 और दक्षिण अफ्रीका में करीब 31,324 हाथियों का अनुमान है. हालांकि इन आंकड़ों के अनुमान के साल अलग-अलग हैं.

भारत में क्या है हाथियों की स्थिति?

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों वाला देश तो नहीं है, लेकिन एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी जंगली आबादी भारत में है.  सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टीमेशन ऑफ एलिफेंट्स 2021–25’ के मुताबिक भारत में 22,000 से ज्यादा जंगली हाथी मौजूद हैं. दुनिया के 60 प्रतिशत से ज्यादा जंगली एशियाई हाथी भारत में पाए जाते हैं और उनके लिए देश में 33 अभयारण्य हैं.

भारत के किन राज्यों में पाई जाती है हाथियों की सबसे ज्यादा आबादी?

भारत में एशियाई हाथी खासतौर से पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी और मध्य भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत के कई वन इलाकों में पाए जाते हैं. कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हाथियों की सबसे ज्यादा आबादी है. हाथियों के लिए जंगलों के बीच सुरक्षित आवाजाही बेहद जरूरी है, क्योंकि भोजन और पानी की तलाश में वे लंबी दूरी तय करते हैं.  हाथियों का संरक्षण सिर्फ एक प्रजाति को बचाने की कोशिश नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश भी है जिन पर दूसरे जीव और इंसान निर्भर करते हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत
KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?
KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?
105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?
105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?
अंतरिक्ष में दिखा ब्रह्मांडीय शेर, NASA के टेलीस्कोप की Lion Nebula की तस्वीरें देख रह जाएंगे हैरान
अंतरिक्ष में दिखा ब्रह्मांडीय शेर, NASA के टेलीस्कोप की Lion Nebula की तस्वीरें देख रह जाएंगे हैरान
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement