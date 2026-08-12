World Elephant Day 2026: धरती पर सबसे ज्यादा किस देश में है हाथियों की आबादी? जानें लिस्ट में भारत की क्या है रैंक

वर्ल्ड एलिफेंट डे पर जानिए दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा है जंगली हाथियों की आबादी, जानें किस पायदान पर आता है भारत

12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मना रही है दुनिया

बोत्सवाना है दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों वाली आबादी वाला देश

भारत में रहती है एशियाई हाथियों की सबसे ज्यादा आबादी

दुनिया आज 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मना रही है. यह दिन हाथियों के संरक्षण और उनके लिए मौजूद खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 12 अगस्त 2012 को कैनेडियन फिल्ममेकर और कंजर्वेशनिस्ट पेट्रीसिया सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट रि-इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने मिलकर की थी. इसका मकसद एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की स्थिति को लेकर दुनिया का ध्यान खींचना है.

दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हाथी?

अब सवाल आता है कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी किस देश में रहते हैं. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों वाली आबादी वाला देश बोत्सवाना है. 2026 के अपडेट में यहां करीब 1,31,909 हाथियों का अनुमान दिया गया है. इस आंकड़े का अनुमान साल 2022 है. बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका का देश है. यहां चोबे नेशनल पार्क और ओकावांगो डेल्टा जैसे इलाके हाथियों के अहम आवास माने जाते हैं. इस देश में हाथियों को घूमने और भोजन-पानी तलाशने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है.





हाथियों की आबादी के लिहाज से दुनिया के टॉप देश

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मौजूदा आंकड़ों में गैबॉन करीब 95,000 हाथियों के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके बाद जिम्बाब्वे में करीब 65,028 और तंजानिया में करीब 60,000 हाथियों का अनुमान दिया गया है. वहीं, केन्या में करीब 36,280 और दक्षिण अफ्रीका में करीब 31,324 हाथियों का अनुमान है. हालांकि इन आंकड़ों के अनुमान के साल अलग-अलग हैं.

भारत में क्या है हाथियों की स्थिति?

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों वाला देश तो नहीं है, लेकिन एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी जंगली आबादी भारत में है. सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टीमेशन ऑफ एलिफेंट्स 2021–25’ के मुताबिक भारत में 22,000 से ज्यादा जंगली हाथी मौजूद हैं. दुनिया के 60 प्रतिशत से ज्यादा जंगली एशियाई हाथी भारत में पाए जाते हैं और उनके लिए देश में 33 अभयारण्य हैं.

भारत के किन राज्यों में पाई जाती है हाथियों की सबसे ज्यादा आबादी?

भारत में एशियाई हाथी खासतौर से पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी और मध्य भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत के कई वन इलाकों में पाए जाते हैं. कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हाथियों की सबसे ज्यादा आबादी है. हाथियों के लिए जंगलों के बीच सुरक्षित आवाजाही बेहद जरूरी है, क्योंकि भोजन और पानी की तलाश में वे लंबी दूरी तय करते हैं. हाथियों का संरक्षण सिर्फ एक प्रजाति को बचाने की कोशिश नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश भी है जिन पर दूसरे जीव और इंसान निर्भर करते हैं.