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दिन में Intel की नौकरी और खाली समय में ISRO की तैयारी, जानें 7वीं रैंक लाकर साइंटिस्ट बने हेमंत कुमार की सक्सेस स्टोरी

आज हम आपको राजस्थान के इंजीनियर हेमंत कुमार भुकर की सफलता की कहानी बताएंगे जिन्होंने इंटेल की ड्रीमजॉब छोड़कर इसरो में साइंटिस्ट बनने का सपना देखा. उन्होंने नौकरी के साथ तैयारी की और 7वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 20, 2026, 01:11 PM IST

दिन में Intel की नौकरी और खाली समय में ISRO की तैयारी, जानें 7वीं रैंक लाकर साइंटिस्ट बने हेमंत कुमार की सक्सेस स्टोरी

Hemant Kumar Bhukar की सफलता की कहानी. (Image Credit: Hemant Kumar Linkedin)

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सफलता के मायने हर इंसान के लिए अलग-अलग होते हैं. कोई व्यक्ति कॉरपोरेट सेक्टर में अच्छी सैलरी वाली नौकरी को सफलता मानता है, तो कोई बिजनेस को सफलता का पैमाना मानता है. वहीं, कुछ लोगों के लिए अपने ज्ञान और हुनर का इस्तेमाल देश के लिए करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है.

राजस्थान के इंजीनियर हेमंत कुमार भुकर की कहानी भी इस सोच की मिसाल है. उन्होंने एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में नौकरी करने के बावजूद अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और नौकरी के साथ तैयारी करते हुए इसरो की साइंटिस्ट A भर्ती परीक्षा में ऑल इंडिया 7वीं रैंक हासिल की. 

कौन हैं हेमंत कुमार भुकर?

हेमंत कुमार भुकर राजस्थान के सीकर जिले के गोथरा भूकरान गांव से आते हैं. उन्होंने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने सेमीकंडक्टर से जुड़ा एमटेक कोर्स भी किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद हेमंत को इंटेल में काम करने का मौका मिला. यहां उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन की फील्ड में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम किया. किसी भी इंजीनियर के लिए इंटेल जैसी कंपनी में नौकरी करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. 

हमंत के पास अच्छी नौकरी, कॉरपोरेट एक्सपीरियंस और टेक्निकल फील्ड में काम करने का भरपूर मौका था लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और ही थी. वह इसरो में साइंटिस्ट के तौर पर जुड़कर देश के लिए कुछ करना चाहते थे. लेकिन एक फुलटाइम जॉब के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं था. रोजाना 8 घंटे की शिफ्ट के बाद पढ़ाई के लिए समय निकालना आसान नहीं था. 

हेमंत कुमार भुकर ने कैसे बनाया जॉब और तैयारी के बीच संतुलन?

अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उन्होंने नौकरी और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाया. उन्होंने काम के बाद मिलने वाले समय, सुबह के घंटे और छुट्टियों का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए किया. सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड की वजह से उनके पास टेक्निकल फील्ड की समझ पहले से ही थी और उन्होंने एकेडमिक नॉलेज और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल परीक्षा की तैयारी के लिए किया. 

लगातार मेहनत का नतीजा तब सामने आया जब हेमंत ने इसरो की भर्ती प्रक्रिया में ऑल इंडिया 7वीं रैंक हासिल की. इसके बाद कॉरपोरेट करियर से स्पेस सेक्टर में जाने का उनका सपना साकार हुई. करियर में बदलाव का मतलब हमेशा पिछली उपलब्धियों को छोड़ देना नहीं होता. इंटेल में हासिल किया गया उनका टेक्निकल एक्सपीरियंस भी उनके लिए उपयोगी साबित हुआ. अब वह इसरो में भी अपने इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे.

क्या सिखाती है हेमंत कुमार भुकर की सफलता की कहानी?

उनकी कहानी यह सिखाती है कि करियर में मिली पहली बड़ी सफलता ही आखिरी मंजिल नहीं होती. अगर मन में कोई दूसरा लक्ष्य है तो उसे हासिल करने के लिए सही समय का इंतजार करने के बजाय लगातार प्रयास करना जरूरी है. इंटेल की नौकरी के साथ तैयारी करके इसरो में सफलता हासिल करना बताता है कि मेहनत, अनुशासन और साफ लक्ष्य के साथ करियर की दिशा बदली जा सकती है.

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