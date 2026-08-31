बिना रनिंग शूज के जीता मैराथन... एक मां की बेबसी और हिम्मत की वो कहानी जिसे जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

अपनी बेटी की पढ़ाई की फीस भरने के लिए मैराथन दौड़ में नंगे पांव भाग लेकर एक 47 साल की महिला ने सभी को चौंका दिया. जानें रमाबाई रणवीर की दिल छू लेने वाली कहानी...

मां-बाप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई से सामने आई 47 साल की एक मां की कहानी आपका दिल भी छू लेगी. रमाबाई रणवीर नाम की महिला ने अपनी बेटी की पढ़ाई की फीस भरने के लिए एक मैराथन दौड़ में नंगे पांव भाग लेकर सभी को चौंका दिया. वह सिर्फ इस प्रतियोगिता में दौड़ी ही नहीं बल्कि इसे जीतकर उन्होंने दर्शकों और आयोजकों की आंखें भी नम कर दीं.

नंगे पैर कम उम्र के धावकों को छोड़ा पीछे

अपनी ममता और अटूट इच्छाशक्ति के बल पर उन्होंने साड़ी में दौड़ लगाते हुए स्पोर्ट्स शूज और ट्रैक सूट पहने कम उम्र के प्रतियोगियों को भी पीछे छोड़ दिया. इस मैराथन का आयोजन भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था के खोलेश्वर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स ने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया था. जब प्रतियोगिता शुरू हुई, तब 47 साल की इस महिला को साड़ी और चप्पल में देखकर किसी को अंदाजा नहीं था कि वे फिनिशिंग लाइन तक सबसे पहले पहुंचेंगी.

दौड़ के शुरुआत वह धैर्य के साथ अपनी गति बनाए रखकर दौड़ती रहीं. लेकिन जैसे-जैसे रेस आगे बढ़ी, उनकी चप्पल बार-बार फिसलने लगी. इससे उन्हें तेज दौड़ने में काफी परेशानी होने लगी. रुकने के बजाय उन्होंने तुरंत अपनी चप्पलें उतारीं, उन्हें अपने हाथों में पकड़ा और नंगे पैर ही फिनिशिंग लाइन की तरफ दौड़ लगा दी.

दर्द की नहीं की परवाह, फिनिशिंग लाइन छूकर ही लिया दम

रास्ते में उन्हें काफी दर्द सहना पड़ा. नंगे पांव दौड़ने के कारण सड़क पर पड़े नुकीले पत्थर उनके पैरों में चुभते रहे और हवा की वजह से उन्हें बार-बार अपनी साड़ी भी संभालनी पड़ रही थी. लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उनका पूरा ध्यान केवल अपनी मंजिल पर टिका था. उनकी इसी अटूट दृढ़ इच्छाशक्ति ने उन्हें रेस में शामिल कई कम उम्र के धावकों से आगे निकाल दिया. उन्होंने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को पार कर इस मैराथन का पहला पुरस्कार अपने नाम कर लिया.

जब आयोजकों और दर्शकों को पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा की फीस चुकाने के लिए यह कठिन दौड़ जीती है तो वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा. जीत के बाद मिले 3,000 रुपये के नकद पुरस्कार का इस्तेमाल वे अपनी बेटी की पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए करेंगी. उनकी कहानी यह साबित करती है कि मां का हौसला दुनिया की किसी भी रुकावट से कहीं बड़ा होता है.

