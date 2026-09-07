FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
KBC में दिखाया था ज्ञान का दम और फिर UPSC क्रैक कर बने अधिकारी, जानें छोटे से गांव के विकास सिंह पंवार की सक्सेस स्टोरी

KBC में दिखाया था ज्ञान का दम और फिर UPSC क्रैक कर बने अधिकारी, जानें छोटे से गांव के विकास सिंह पंवार की सक्सेस स्टोरी

पेमेंट के वक्त फोन 'हैंग' होते ही खाली हो जाएगा खाता! जानिए क्या है Frozen-Screen UPI स्कैम

पेमेंट के वक्त फोन 'हैंग' होते ही खाली हो जाएगा खाता! जानिए क्या है Frozen-Screen UPI स्कैम

हिमालय में कुदरत का कहर! तबाह हुआ चीन-नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड रूट, क्या रुक जाएगा काठमांडू-तिब्बत रेल लिंक?

हिमालय में कुदरत का कहर! तबाह हुआ चीन-नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड रूट, क्या रुक जाएगा काठमांडू-तिब्बत रेल लिंक?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

KBC में दिखाया था ज्ञान का दम और फिर UPSC क्रैक कर बने अधिकारी, जानें छोटे से गांव के विकास सिंह पंवार की सक्सेस स्टोरी

आज हम आपको हिमाचल के छोटे से गांव के विकास सिंह पंवार की कहानी बताएंगे जिन्होंने यूपीएससी में पहले प्रयास में 159वीं रैंक लाकर इतिहास रचा. कौन बनेगा करोड़पति शो में उनके नॉलेज से बिग बी भी हैरान रह गए थे, जानें विकास सिंह पंवार की सक्सेस स्टोरी...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 07, 2026, 02:17 PM IST

KBC में दिखाया था ज्ञान का दम और फिर UPSC क्रैक कर बने अधिकारी, जानें छोटे से गांव के विकास सिंह पंवार की सक्सेस स्टोरी

विकास सिंह पंवार की सफलता की कहानी. (Image Credit: Social Media)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिमालय के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव के विकास सिंह पंवार ने 22 की उम्र में 2 ऐसी शानदार उपलब्धियां हासिल कर ली थीं, जिन्हें वे कभी बेहद मुश्किल मानते थे. उन्होंने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 159वीं रैंक हासिल कर ली थी और इसी परीक्षा की तैयारी के दौरान ही वह कौन बनेगा करोड़पति 17 में दिखाई दिए थे और वहां उन्होंने 50 लाख रुपये जीते थे. 

हायर स्टडीज के लिए दिल्ली पहुंचे और यहीं से की यूपीएससी की तैयारी

विकास शिमला के कुपवी के जुब्बली गांव से आते हैं. हायर स्टडीज उन्हें पहाड़ों से दिल्ली ले आई और दिल्ली से ही उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी. उनकी स्कूलिंग DAV न्यू शिमला स्कूल से हुई  और फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई की. यहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स किया. ग्रेजुएशन में अपने पढ़े हुए विषय को ही उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया. उनके एकेडमिक रिकॉर्ड में यूजीसी नेट एग्जाम को क्वॉलिफाई करना भी शामिल हैं. उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करते वक्त यूजीसी नेट परीक्षा को पास किया था. 

100 परसेंट स्कॉलरशिप के साथ तैयारी में आर्थिक बोझ हुआ कम

उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी शिक्षा और सार्वजनिक सेवा से जुड़ी हुई है. उनके पिता छतेर सिंह एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं. उनसे ही विकास को  शिक्षा और सार्वजनिक सेवा का अनुभव मिला. दिल्ली जैसे शहर में रहकर पढ़ाई करना आर्थिक रूप से भी परिवारों पर बड़ा बोझ डालता है लेकिन होनहार विकास ने स्कॉलरशिप के जरिए अपनी तैयारी का खर्च भी कम करवा दिया. 

उन्हें नेक्स्ट आईएएस नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए 100 फीसदी स्कॉलरशिप मिली और यहां उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की. उनके प्रोफाइल में मौजूद जानकारी के मुताबिक, उन्होंने यहां से जीएस फाउंडेशन और करेंट अफेयर्स की तैयारी की थी. उनकी लगन और मेहनत भी पहले ही प्रयास में दिखाई दी और उन्होंने बढ़िया रैंक के साथ यूपीएससी की कठिन मानी जाने वाली परीक्षा को पास कर लिया. 

कौन बनेगा करोड़पति शो में जीते थे 50 लाख रुपये

अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही वह अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में नवंबर 2025 में नजर आए. इस क्विज शो में उनकी परफॉर्मेंस उन्हें नेशनल लाइमलाइट में ले आई. 1 करोड़ के सवाल पर पहुंचने पर उन्होंने रिस्क लेकर पहले से जीते पैसे गंवाने की जगह 50 लाख रुपयों के साथ यह शो छोड़ना चुना. 

इस शो में इंट्रस्टिंग ट्विस्ट तब आया, जब उनसे एक करोड़ रुपये के सवाल को गेस करने के लिए कहा गया. उन्होंने उस सवाल का सही जवाब दे दिया लेकिन वह पहले ही शो को छोड़ने का फैसला कर चुके थे. इस एपिसोड ने यूपीएससी का रिजल्ट जारी होने से पहले ही उनकी तैयारी और उनके ज्ञान पर मुहर लगाई और उनके रिकॉर्ड्स में एक और उपलब्धि जुड़ गई. 

क्या सिखाती है विकास सिंह पंवार की कहानी?

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में विकास को 2025 में से 988 नंबर मिले. उन्हें लिखित परीक्षा में 787 नंबर और इंटरव्यू में 201 नंबर मिले थे. उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 159वीं रैंक हासिल कर ली थी. दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई से लेकर यूजीसी नेट क्वॉलिफाई करने और टीवी पर 50 लाख रुपये जीतने के बाद यूपीएससी क्रैक कर अधिकारी बनने तक का उनका सफर बेहद खास है. 

उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता. आपने जो पढ़ाई की है वह हर जगह काम आता है. साथ ही इससे हम यह भी सीख सकते हैं कि अगर हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप और तैयारी का सही रास्ता मिल जाए तो छोटे गांव से आने वाला लड़का भी राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे उम्मीदवारों को पीछे छोड़ सकता है.  

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement