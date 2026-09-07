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क्या 11 सितंबर को आपके बच्चों का स्कूल रहेगा बंद? BRICS Summit को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर 2026 तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. जानें क्या इस दौरान दिल्ली के स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 07, 2026, 03:14 PM IST

क्या 11 सितंबर को आपके बच्चों का स्कूल रहेगा बंद? BRICS Summit को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

क्या 11 सितंबर को दिल्ली के स्कूलों में रहेंगी छुट्टियां? (Image: AI)

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दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके पैरेंट्स के लिए एक अहम सूचना है.  11 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन की वजह से दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे. यह सम्मेलन 11 से 13 सितंबर के बीच दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है. 11 सितंबर को शुक्रवार है और इसके बाद 12 और 13 सितंबर को शनिवार और रविवार पड़ेगा. इस वजह से स्टूडेंट्स 3 दिन छुट्टियों का लुत्फ उठा पाएंगे. 

दिल्ली सरकार के ऑफिशियल सर्कुलर में क्या कहा गया?

स्कूलों में छुट्टियों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है. इसके मुताबिक, शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी. आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में भी छुट्टियां रहेंगी. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से मिले एक आदेश में कहा गया कि शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय और स्कूल जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल हैं, में 11 सितंबर को अवकाश रहेगा. 

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हालांकि, इस सर्कुलर में यूनिवर्सिटी या कॉलेजों के खुले या बंद रहने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी-कॉलेज के ऑफिशियल स्रोतों जैसे वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर बनाए रखना चाहिए. 

पहली बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस करेगी ड्रोन का इस्तेमाल

स्कूलों की तरफ से भी स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के लिए नोटिस जारी किया जाएगा. इस पर नजर बनाए रखने की उन्हें सलाह दी जाती है. दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. पहली बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान यातायात की निगरानी और जाम की स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी. 

अधिकारियों ने बताया कि 15 जगहों पर फूलों की सजावट, 9 जगहों पर फूलों के फव्वारे और 17 गोल चक्करों पर खास सजावट का इंतजाम किया जाएगा. तैयारियों की वजह से आम लोगों को रूट डायवर्जन और सड़क बंद होने की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है. आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे रोड पर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर पढ़ लें. 

विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता साल 2026 में सदस्य देशों के बीच क्षमताओं को मजबूत करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, ज्ञान को साझा करने, मार्गदर्शन, डिजिटल बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हाई प्रोफाइल आयोजन के चलने दिल्ली-एनसीआर में होटलों के किराए में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है.

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