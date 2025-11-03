FacebookTwitterYoutubeInstagram
सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता आ रही एयर इंडिया विमान में आई तकनीकी खराबी! मंगोलिया में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

Guru Nanak Jayanti 2025: क्या गुरु नानक जयंती पर बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां चेक कीजिए 5 नवंबर को आपके राज्य में छुट्टी रहेगी या नहीं

अगर आपके मन में यह सवाल है कि 5 नवंबर को आपके स्कूल या कॉलेज बंद रहेंगे या नहीं? तो यहां जानें इस सवाल का जवाब...

जया पाण्डेय

Updated : Nov 03, 2025, 05:23 PM IST

Guru Nanak Jayanti 2025: क्या गुरु नानक जयंती पर बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां चेक कीजिए 5 नवंबर को आपके राज्य में छुट्टी रहेगी या नहीं

अगर आप पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. गुरु नानक जयंती को गुरुपर्व या गुरु नानक प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है. यह अत्यंत श्रद्धा के साथ देशभर में मनाया जाता है. यह दिन गुरु नानक देव की जयंती का प्रतीक है, जो सिख धर्म के संस्थापक और नौ सिख गुरुओं में से पहले गुरु थे. यह सिख समुदाय में एक अत्यंत पावन त्योहार है जिसे भक्त गुरुद्वारे जाकर मनाते हैं. 

भक्त एक दिन पहले नगरकीर्तन नाम का जुलूस भी निकालते हैं. इसका नेतृत्व पंच प्यारे करते हैं और गुरु नानक देव का संदेश सुनाते हैं. वहीं भक्त भजन गाते हैं. इस बीच गुरुपर्व के दिन गुरुद्वारे से प्रभात फेरी शुरू होती है. भक्त भजन गाते हैं और गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन भी होता है.

नवंबर 2025 में स्कूलों में कब-कब रहेंगी छुट्टियां?

गुरु नानक जयंती के अलावा नवंबर में कई क्षेत्रीय दिवसों की वजह से भी स्कूल-कॉलेज बंद करेंगे. छुट्टी की तारीखें स्थानीय समारोहों और राज्य-विशिष्ट अनुष्ठानों पर निर्भर करती हैं. आगे हम आपको नवंबर की दूसरी छुट्टियों की लिस्ट भी देने जा रहे हैं-

5 नवंबर: गुरु नानक जयंती 
9 नवंबर: उत्तराखंड स्थापना दिवस 
14 नवंबर: बाल दिवस 
15 नवंबर: झारखंड स्थापना दिवस 
24 नवंबर: गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस

