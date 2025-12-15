क्या भारत में अब होगा हफ्ते में 4 डे वर्किंग? श्रम मंत्रालय ने समझाया नए लेबर कोड का नियम

भारत में 4 डे वर्किंग वीक को लेकर चर्चा शुरू हो गई है लेकिन क्या यह सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है? यहां समझिए श्रम मंत्रालय ने इसपर क्या कहा...

नए लेबर कोड को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है. श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी स्पष्टीकरण के बाद भारत में हफ्ते में 4 डे वर्किंग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. ऐसे में लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय कर्मचारी सचमुच सप्ताह में केवल चार दिन काम करके पूरे सप्ताह का वेतन पा सकते हैं. इसका जवाब है हां, लेकिन यह व्यवस्था कुछ खास शर्तों के तहत ही संभव है.

श्रम मंत्रालय ने समझाई पूरी बात

एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर साझा की गई जानकारी में मंत्रालय ने बताया कि नए लेबर कोड साप्ताहिक काम के घंटों में लचीलापन प्रदान करते हैं. इसका मतलब यह है कि चार दिन का वर्किंग मॉडल अपनाया जा सकता है, लेकिन इससे कुल काम के घंटों में कोई कमी नहीं होगी. साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे ही रहेगा और वेतन व ओवरटाइम से जुड़े नियम पहले की तरह लागू होंगे.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, नए लेबर कोड के तहत कर्मचारी चार कार्यदिवसों में प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे तक काम कर सकते हैं और शेष तीन दिन सवैतनिक अवकाश के रूप में मिल सकते हैं. हालांकि यह जरूरी है कि एक सप्ताह में कुल काम का समय 48 घंटे से अधिक न हो. यदि किसी कर्मचारी से तय समय से अधिक काम कराया जाता है तो उसे ओवरटाइम माना जाएगा और उसका भुगतान सामान्य वेतन से दोगुनी दर पर किया जाएगा.

क्या 4 डे वर्किंग वीक का विकल्प अनिवार्य है?

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12 घंटे की कार्य अवधि में विश्राम समय, भोजन अवकाश और शिफ्टों के बीच का अंतराल भी शामिल हो सकता है. यह व्यवस्था काम की प्रकृति और कंपनी की कार्य प्रणाली पर निर्भर करेगी. इसके बावजूद नियोक्ता किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करा सकते.

यह भी समझना जरूरी है कि चार दिन का वर्किंग वीक सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है. नया लेबर कोड केवल यह विकल्प देता है कि यदि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों सहमत हों, तो 4 डे वर्किंग मॉडल अपनाया जा सकता है. इसका उद्देश्य कंपनियों को संचालन में लचीलापन देना और कर्मचारियों को लंबे व अवैतनिक कार्य घंटों से सुरक्षित रखना है.

