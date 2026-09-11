उत्तर प्रदेश होमगार्ड का फिजिकल एग्जाम क्यों हुआ स्थगित? जानें नई तारीख पर क्या है अपडेट

UPPRPB ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 का फिजिकल एग्जाम स्थगित कर दिया है. जानें आखिर बोर्ड को क्यों लेना पड़ा यह फैसला और क्या है नई तारीख...

अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के फिजिकल एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, तो आपके लिए अहम खबर है. दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने इस परीक्षा का PET (फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट) स्थगित कर दिया है. यह 14 सितंबर 2026 से शुरू होने वाला था. बोर्ड ने यह फैसला उत्तर प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों में लगातार हो रही बारिश और जलभराव की वजह से लिया है.

अब 14 सितंबर से नहीं शुरू होगा यूपी होमगार्ड का फिजिकल एग्जाम

बोर्ड ने अगले आदेश तक फिजिकल टेस्ट को स्थगित कर दिया है और स्थिति में सुधार आने के बाद ही नई तारीखों का ऐलान करेगा. जो उम्मीदवार PET की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अब 14 सितंबर से यह प्रक्रिया शुरू नहीं होगी. उन्हें फिजिकल एग्जाम की नई तारीख और आगे के दिशानिर्देश पाने के लिए UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

UPPRPB ने इससे पहले भी होम गार्ड के PET शेड्यूल में बदलाव किया था. पहले यह प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 14 सितंबर कर दिया गया था. अब बोर्ड ने लगातार हो रही बरसात और वेन्यू पर पानी भरने की वजह से इसे स्थगित ही कर दिया है. ऑफिशियल नोटिस में कहा गया कि PET अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से परीक्षा की नई तारीख की जानकारी दी जाएगी.

यहां पढ़ें UPPRPB का ऑफिशियल नोटिस



बोर्ड के इस फैसले का मकसद उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के दौरान सुरक्षित और उपयुक्त परिस्थितियां देना है. भर्ती की इस प्रक्रिया में शारीरिक गतिविधियां शामिल होती है, ऐसे में जलभराव या असुरक्षित जगह उम्मीदवारों के लिए खतरनाक परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं. इस परीक्षा के स्थगित होने से उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए ज्यादा समय मिल गया है.

उम्मीदवारों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

उम्मीदवारों को रिवाइजिड शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए अपनी दौड़ और फिजनेस दिनचर्या को बनाए रखना चाहिए. भारी बारिश के दौरान उन्हें जलभराव या असुरक्षित जगहों पर प्रैक्टिस करने से बचना चाहिए. जब बोर्ड फिजिकल एग्जाम के लिए नई तारीखों का ऐलान करेगा, तब उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिवाइज्ड एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों के मुताबिक ही अपने एग्जाम सेंटर्स में पहुंचें.

UPPRPB ने स्थगित PET की नई तारीख का अभी ऐलान नहीं किया है इसलिए 14 सितंबर की तारीख को फिजिकल एग्जाम के लिए मान्य नहीं माना जाना चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शारीरिक तैयारी को जारी रखें और अगले ऐलान तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. स्थगित किए जाने का मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है. मौसम की स्थिति में बदलाव के बाद यह शारीरिक परीक्षा आयोजित किए जाने की उम्मीद है.

