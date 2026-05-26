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SSC GD Paper Cancel: एसएससी जीडी परीक्षा क्यों हुई रद्द? जानें किन जिलों में नहीं हुआ एग्जाम और आगे क्या होगा

प्रयागराज और कानपुर के एग्जाम सेंटर्स पर जहां क्षमता से दोगुने उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया गया, वहीं नोएडा और रांची में नकल कराने के आरोप सामने आए. ऐसे में कई जिलों में एसएससी जीडी की परीक्षा को रद्द कर दिया है, जानें डिटेल्स...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 26, 2026, 06:31 PM IST

SSC GD Paper Cancel: एसएससी जीडी परीक्षा क्यों हुई रद्द? जानें किन जिलों में नहीं हुआ एग्जाम और आगे क्या होगा

SSC GD Paper Cancel (Image Credit: Social Media)

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SSC GD Paper Cancel: नीट यूजी की परीक्षा के बाद अब एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा भी विवादों के साए में आ गया है. 25 से 30 मई 2026 के बीच आयोजित हो रही इस परीक्षा को यूपी बिहार के कई सेंटर पर कैंसिल कर दिया गया है. प्रयागराज और कानपुर के एग्जाम सेंटर्स पर जहां क्षमता से दोगुने उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया गया, वहीं नोएडा और रांची में नकल कराने के आरोप सामने आए जिसमें पुलिस ने सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार किया जो 4 लाख रुपये में जीडी परीक्षा पास करवाने का दावा कर रहे था. 

SSC GD Paper Cancel: पेपर कैंसिल होने के बाद फूटा उम्मीदवारों का गुस्सा

आयोग के कुछ सेंटर्स के उम्मीदवारों के लिए पेपर कैंसिल करने के बाद उम्मीदवारों को गुस्सा फूट पड़ा. भीषण गर्मी में पेपर देने आए कैंडिडेट्स ने एग्जाम सेंटर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और रोड पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इन सबके बीच सोशल मीडिया पर अब स्टूडेंट्स एसएससी जनरल ड्यूटी की पूरी परीक्षा को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं.

वहीं, एसएससी ने 28 मई को होने वाली परीक्षा को बकरीद की छुट्टी की वजह से 27 मई को रिशेड्यूल कर दिया है.  इसके अलावा जिन उम्मीदवारों की 26 और 27 मई की परीक्षा रद्द हुई है, उनका एग्जाम भी 27 मई को फिर से आयोजित किया जाएगा. इस तारीख की परीक्षा में जो उम्मीदवार बैठने वाले हैं, उनके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जिसमें परीक्षा की तारीख, एग्जाम सेंटर की डिटेल्स और शिफ्ट की टाइमिंग जैसी जानकारी दी जाएगी.  एसएससी ने इसे लेकर अपनीऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है.

SSC GD Paper Cancel: इस साल 25,487 पदों पर हो रहीं भर्तियां

एसएससी जीडी परीक्षा का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल देश के विभिन्न अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा संगठनों में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित करता है. इस परीक्षा में देश भर से लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं. जो उम्मीदवार सिलेक्ट होता है, उसे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और दूसरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नौकरियां मिलती हैं.

इस साल भर्ती अभियान से कुल 25,487 पदों को भरा जाना है. इनमें बीएसएफ में 616 पद, सीआईएसएफ में 14,595 पद, सीआरपीएफ में 5,490 पद, एसएसबी में 1,764 पद, आईटीबीपी में 1,293 पद, असम राइफल्स में 1,706 पद और एसएसएफ में 23 पद शामिल हैं.

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