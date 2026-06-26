लोहागढ़ फोर्ट का नाम 'अजेय किला' क्यों पड़ा? अंग्रेज भी नहीं तोड़ पाए थे इसकी दीवारें, जानें गौरवशाली इतिहास

पुणे के अलावा भारत में एक और लोहागढ़ किला भी है जो अपने गौरवशाली इतिहास, अद्भुत इंजीनियरिंग और अंग्रेजों को कई बार शिकस्त देने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. जानें इस किले की खास बातें...

केतन अग्रवाल की मौत के बाद चर्चा में आया पुणे का लोहागढ़ किला

राजस्थान के भरतपुर में भी है एक लोहागढ़ किला

जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था इस किले का निर्माण

कोई भी विदेशी ताकत इस किले पर नहीं कर पाई कब्जा

पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किला इन दिनों एक सनसनीखेज हत्या के मामले के बाद चर्चा में है. रियल एस्टेट कारोबारी के 26 साल के बेटे केतन अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इस ऐतिहासिक किले का नाम सुर्खियों में आ गया है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में एक और लोहागढ़ किला भी है जो अपने गौरवशाली इतिहास, अद्भुत इंजीनियरिंग और अंग्रेजों को कई बार शिकस्त देने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यह किला राजस्थान के भरतपुर में है और इसे भारत के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता है.

क्या है भरतपुर के लोहागढ़ किले का इतिहास?

भरतपुर का लोहागढ़ किला 18वीं सदी में जाट शासक महाराजा सूरजमल के शासनकाल में बनवाया गया था. इसका निर्माण साल 1733 के आसपास शुरू हुआ और इसे पूरा होने में कई दशक लगे. यह किला अपनी अनोखी बनावट और मजबूत रक्षा व्यवस्था के कारण अजेय किला के नाम से मशहूर हुआ. इतिहासकारों के अनुसार, इस किले को आज तक कोई भी विदेशी ताकत किसी भी युद्ध में नहीं जीत पाया है.

लोहागढ़ किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी रक्षा प्रणाली थी. आम किलों की तरह इसकी बाहरी दीवारें केवल पत्थरों से नहीं बनाई गई थीं, बल्कि उनके बाहर मोटी मिट्टी का विशाल परकोटा तैयार किया गया था. जब दुश्मन तोपों से गोलाबारी करते थे तो उनके गोले कठोर पत्थरों से टकराकर दीवार तोड़ने के बजाय मिट्टी में धंस जाते थे और उनका असर किले तक नहीं होता है. इस वजह के उस दौर की सबसे आधुनिक तोपें भी इस किले को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाईं.

कैसे इस किले ने चटवाई थी अंग्रेजों को धूल?

किले की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए इसके चारों ओर गहरी और चौड़ी खाई बनाई गई थी. इसे सुजान गंगा कहा जाता है. इस खाई में पानी भरा रहता था जिससे दुश्मन सेना के लिए किले तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता था. ऊंचे परकोटे, मजबूत दरवाजे और जबर्दस्त सैन्य व्यवस्था ने मिलकर इस किले को अभेद्य बना दिया था.

लोहागढ़ किले के इतिहास का सबसे चर्चित अध्याय साल 1805 का भरतपुर युद्ध है. उस समय मराठा शासक यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के दौरान भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह से सहयोग लिया था. इसके बाद ब्रिटिश सेना के कमांडर जनरल लॉर्ड लेक ने जनवरी 1805 में भरतपुर पर हमला कर दिया. अंग्रेजों ने कई हफ्ते तक किले की घेराबंदी की और लगातार चार बड़े हमले किए लेकिन वे किले की सुरक्षा व्यवस्था को भेद नहीं सके. इस युद्ध में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और आखिरकार उन्हें मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा. इस हार ने लोहागढ़ किले को पूरे भारत में अजेय किले की पहचान दिलाई.

क्या हैं लोहगढ़ किले के मुख्य आकर्षण?

लोहागढ़ किले के अंदर कई ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद हैं. इनमें अष्टधातु गेट सबसे प्रसिद्ध है. माना जाता है कि इसे महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली विजय के बाद लाल किले से विजय प्रतीक के रूप में भरतपुर लेकर आए थे. इसके अलावा किशोरी महल अपनी सुंदर राजपूत-जाट स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है. वहीं, यहां के जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज जाट शासकों की विजयों की याद में बनवाए गए थे और इनका ऐतिहासिक महत्व आज भी बना हुआ है. किले के परिसर में महल खास और एक संग्रहालय भी है. यहां आज भी भरतपुर रियासत के इतिहास से जुड़ी कई दुर्लभ वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं.