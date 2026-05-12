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'NTA की गलती का बोझ हम क्यों उठाएं? नई तारीख नहीं, जवाबदेही चाहिए', NEET पेपर लीक पर यूं फूटा स्टूडेंट्स का गुस्सा

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'NTA की गलती का बोझ हम क्यों उठाएं? नई तारीख नहीं, जवाबदेही चाहिए', NEET पेपर लीक पर यूं फूटा स्टूडेंट्स का गुस्सा

पेपर लीक की आशंका के बाद एनटीए ने नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया है. नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी. ऐसे में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा है...

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Jaya Pandey

Updated : May 12, 2026, 02:48 PM IST

'NTA की गलती का बोझ हम क्यों उठाएं? नई तारीख नहीं, जवाबदेही चाहिए', NEET पेपर लीक पर यूं फूटा स्टूडेंट्स का गुस्सा

NEET UG Paper Leak 2026 (Image Credit: NSUI Twitter Handle)

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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2026 को रद्द कर दिया है. यह परीक्षा देश में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सबसे अहम परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इस साल 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को अब दोबारा कराने का फैसला लिया गया है, जिससे करीब 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटक गया है. 

NTA ने 12 मई को घोषणा किया कि केंद्रीय एजेंसियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की आशंका सामने आई है. एजेंसी के मुताबिक नीट परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने के कारण मौजूदा परीक्षा परिणाम को सुरक्षित नहीं माना जा सकता इसलिए परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया गया है. नई परीक्षा की तारीख जल्द ही जारी की जाएगी.

NEET UG एग्जाम रद्द होने पर मिली-जुली प्रक्रिया

हालांकि, परीक्षा रद्द होने की खबर के बाद छात्रों की प्रतिक्रिया अलग-अलग रही. कुछ छात्र इस फैसले से नाराज दिखे, जबकि कुछ ने इसे सही कदम बताया. कई छात्रों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से NEET परीक्षा विवादों में घिरी रही है और अब 2026 में भी वैसी ही स्थिति बनना बेहद निराशाजनक है. सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बार-बार होने वाली गड़बड़ियों का असर सीधे मेहनत करने वाले छात्रों पर पड़ता है.

कई स्टूडेंट्स के लिए NEET सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि कई साल की मेहनत, कोचिंग, आर्थिक खर्च और मानसिक दबाव होती है. ऐसे में परीक्षा रद्द होने से स्टूडेंट्स को दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी जिससे उनमें तनाव और बढ़ गया है. एक स्टूडेंट ने कहा- '2024 में नीट यूजी का पेपर लीक होना एक आपदा थी और 2026 में उसी को दोहराया गया है. यह एक लीक नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता है. एनटीए की अक्षमता  का खामियाजा स्टूडेंट्स कब तक भुगतते रहेंगे. हमें सिर्फ नई तारीख नहीं बल्कि जवाबदेही चाहिए.'

कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि लाखों उम्मीदवारों के लिए इतनी बड़ी परीक्षा को फिर से आयोजित करना आसान नहीं होगा और इससे ईमानदार स्टूडेंट्स को परेशानी होगी. वहीं, कुछ स्टूडेंट और शिक्षकों ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का समर्थन भी किया है. उनका मानना है कि अगर पेपर लीक की आशंका के बावजूद परीक्षा को जारी रखा जाता तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होता. कई शिक्षकों ने स्टूडेंट्स से शांत रहने, अफवाहों से बचने और दोबारा परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान और उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में पेपर लीक को लेकर जांच शुरू की गई थी. आरोप हैं कि परीक्षा से पहले कुछ कोचिंग सेंटरों और बिचौलियों के जरिए सवाल लीक किए गए. राजस्थान के सीकर और देहरादून जैसे इलाकों में जांच एजेंसियों ने छापेमारी और पूछताछ भी की है. इसके अलावा कुछ ऑनलाइन सामग्री में मिले जो कथित तौर पर असली क्वेश्चन पेपर से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी है.

एनटीए के इस फैसले से खाड़ी देशों में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के सामने भी नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. कई स्टूडेंट्स ने चिंता जताई है कि नई परीक्षा तारीख उनकी परीक्षाओं को प्रभावित कर सकती है. हालांकि NTA ने साफ किया है कि स्टूडेंट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और पहले से दी गई जानकारी व परीक्षा केंद्र की पसंद मान्य रहेगी. साथ ही कोई स्टूडेंट्स से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा.

छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन

परीक्षा रद्द होने के बाद NSUI जैसे छात्र संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है. कई जगहों पर छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई. स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें सिर्फ नई तारीख नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे भविष्य में पेपर लीक और गड़बड़ियों को रोका जा सके. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में स्टूडेंट्स का भरोसा फिर से कायम हो पाएगा. लाखों स्टूडेंट्स के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनके डॉक्टर बनने के सपने से जुड़ा मामला है. ऐसे में अब सभी की नजरें नई परीक्षा तारीख और जांच के नतीजों पर टिकी हुई हैं.

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