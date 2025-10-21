भारत में ट्रेनों के आखिरी डिब्बे में क्यों रहता है X का निशान?

दिवाली पर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिखाया खूबसूरत नजारा
एजुकेशन
ट्रेनों से सफर करते हुए आपने भी ये जरूर पाया होगा कि हर ट्रेन के आखिरी डिब्बे में X का निशान लगा होता है लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं?
भारत में खनिजों, कच्चे माल और यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए परिवहन के कई साधन उपलब्ध है लेकिन भारतीय रेलवे इन सभी में अहम भूमिका निभाती है. रेलवे अपनी सुविधा, किफायती दाम के साथ-साथ देशव्यापी कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है. ट्रेनों से सफर करते हुए आपने भी ये जरूर पाया होगा कि हर ट्रेन के आखिरी डिब्बे में X का निशान लगा होता है लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं?
ट्रेन पर लगे X निशान का अहम काम यह सुनिश्चित करना है कि सभी डिब्बे स्टेशनों से सुरक्षित रूप से गुजरे हैं. यह रेलवे कर्मचारियों के लिए एक संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि ट्रेनों की पूरी आवाजाही सफलतापूर्वक दर्ज की गई है. यह X निशान सर्दियों के मौसम में कम दृश्यता के समय जहां केवल सिग्नल पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं हो सकता जैसे कोहरा, बारिश या रात के समय संचालन के दौरान अहम भूमिका निभाता है.
दुर्लभ परिस्थितियों में कोई डिब्बा गलती से ट्रेन से अलग हो सकता है. अगर X का चिन्ह गायब हो जाता है तो रेलवे को यह समझने में देर नहीं लगेगा कि यह ट्रेन का आखिरी डिब्बा नहीं हैं. इस पहचान से तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी और लापता डिब्बे का पता लगाकर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल जाएगा.
ट्रेन की आखिरी कोच में X का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए परावर्तक या रेडियम पेंट का इस्तेमाल किया जाता है. यह विशेष कोटिंग रात में या कोहरे में चिह्न को आसानी से पहचानने में मदद करती है, जिससे स्टेशन मास्टर और रेलवे अधिकारी आखिरी कोच की आसानी से पहचान कर सकते हैं.
भारतीय ट्रेनों के आखिरी डिब्बे पर लगा X सिर्फ एक प्रतीक से कहीं बढ़कर है. यह एक अहम सुरक्षा चिह्न है जो रेलवे कर्मचारियों को रेलगाड़ियों के पूरे मार्ग की जांच करने, आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने और सुचारू एवं सुरक्षित संचालन बनाए रखने में मदद करता है. अगली बार जब आप रेलगाड़ी से यात्रा करें तो X पर ध्यान देना बिलकुल भी न भूलें.
