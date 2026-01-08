FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कागज नहीं इस चीज से बनते हैं भारतीय नोट, जानें Cotton Paper का पूरा इतिहास

कागज नहीं इस चीज से बनते हैं भारतीय नोट, जानें Cotton Paper का पूरा इतिहास

सरकारी नौकरी के लालच में करते थे लाखों की धोखाधड़ी, अब ईडी ने किया घोटाले का पर्दाफाश

सरकारी नौकरी के लालच में करते थे लाखों की धोखाधड़ी, अब ईडी ने किया घोटाले का पर्दाफाश

इस योगासन से बॉडी डिटॉक्स होने के साथ ही दूर हो जाएगा स्ट्रेस, नियमित रूप से करने पर मिलेंगे कई फायदे

इस एक योगासन से बॉडी डिटॉक्स होने के साथ ही दूर हो जाएगा स्ट्रेस, नियमित रूप से करने पर मिलेंगे कई फायदे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब

भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब

Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट

क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

फरवरी 2026 को परफेक्ट फरवरी क्यों कहा जा रहा है? कैलेंडर में छुपी है कहानी

सोशल मीडिया पर कुछ लोग फरवरी 2026 को परफेक्ट फरवरी बता रहे है, आगे जानें आखिर इस महीने को परफेक्ट क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 08, 2026, 02:04 PM IST

फरवरी 2026 को परफेक्ट फरवरी क्यों कहा जा रहा है? कैलेंडर में छुपी है कहानी

Perfect Febuary

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर आप कैलेंडर खोलकर फरवरी 2026 का महीना देखेंगे तो आश्चर्य से भर जाएंगे.  नया साल आ चुका है और कैलेंडर के दीवानों ने अपनी खुशी और उत्सुकता सोशल मीडिया पर शेयर करनी शुरू कर दी है. इस साल के सबसे छोटे महीने में उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो आम लोगों की भी उत्सुकता जगाने में काफी है. अब आपके मन में भी यह आ रहा होगा कि आखिर इस फरवरी में ऐसा भी क्या खास है तो आइए इसे आगे जानने की कोशिश करते हैं.

परफेक्ट फरवरी कैसा होना चाहिए?

दरअसल सोशल मीडिया पर लोग फरवरी 2026 को परफेक्ट फरवरी बता रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि. 2026 में फरवरी का महीना रविवार से शुरू होकर शनिवार को खत्म होगा जो कैलेंडर के ग्रिड में बिलकुल फिट बैठता है. कई लोग इसे पिछले कई साल का सबसे व्यवस्थित महीना कह रहे हैं. महीने भर में हर तारीख एक ही दिन पड़ती है यानी ठीक चार रविवार, चार सोमवार और इस तरह कोई भी दिन 4 से ज्यादा नहीं पड़ रहे हैं. इंटरनेट पर इस दुर्लभ संयोग को परफेक्ट फरवरी कहा जा रहा है.

ऐसा अगली बार 2027 में होगा जब फरवरी का महीना सोमवार से शुरू होगा जिससे चार सप्ताह का पूरा चक्र सुचारू रूप से बनेगा. इस समय कैलेंडर एक आदर्श 4x7 ग्रिड का आकार लेगा. वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि फरवरी 2026 को परफेक्ट फरवरी कहना सही नहीं है क्योंकि कैलेंडर की असली पूर्णता सोमवार से शुरू होती है और फरवरी का महीना रविवार से शुरू हो रहा है.

क्या यह फरवरी का सबसे अच्छा महीना है?

किसी कैलेंडर में सप्ताह का पहला दिन रविवार हो या सोमवार यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं. लगभग 67 देश जिनमें चार अरब से अधिक लोग रहते हैं, रविवार को अपना सप्ताह शुरू करते हैं. वहीं लगभग 160 देश जिनमें लगभग 3.3 अरब लोग रहते हैं, सोमवार को सप्ताह का पहला दिन मानते हैं. टाइमएंडडेट के अनुसार अफगानिस्तान, ईरान और सोमालिया जैसे देश शनिवार को अपना सप्ताह शुरू करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब
भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब
Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
UP Panchayat Chunav 2026: सरपंची के चुनावों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले से मांगी रिपोर्ट
UP Panchayat Chunav 2026: सरपंची के चुनावों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले से मांगी रिपोर्ट
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में मौजूदा टीम के कितने खिलाड़ी
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में मौजूदा टीम के कितने खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
MORE
Advertisement