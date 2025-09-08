Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?

5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

Vice President Election: जब ‘अंतरात्मा की आवाज’ ने बदली देश की सियासत, जानें इंदिरा गांधी से जुड़ा अनसुना किस्सा

भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

कौन हैं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता? मीटिंग में दिखने पर AAP ने की 'फुलेरा के प्रधानपति' से तुलना

ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम

एक्टर आमिर खान ने जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य से लिया आशीर्वाद, धर्म पर की 6 घंटे चर्चा, गीता को किया नमन

Epilepsy: क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय

Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vice President Election: जब ‘अंतरात्मा की आवाज’ ने बदली देश की सियासत, जानें इंदिरा गांधी से जुड़ा अनसुना किस्सा

जब ‘अंतरात्मा की आवाज’ ने बदली देश की सियासत, जानें इंदिरा गांधी से जुड़ा अनसुना किस्सा

भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

कौन हैं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता? मीटिंग में दिखने पर AAP ने की 'फुलेरा के प्रधानपति' से तुलना

कौन हैं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता? मीटिंग में दिखने पर AAP ने की 'फुलेरा के प्रधानपति' से तुलना

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?

Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?

5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम

ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

Vice President Election: लोकसभा-विधानसभा चुनावों में जहां EVM की अहम भूमिका होती है, वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में तस्वीर अलग होती है. सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पदों के लिए वोटिंग मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं होता?

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 08, 2025, 06:52 PM IST

भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

Vice President election

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Vice President Election: लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम (EVM) की अहम भूमिका रहती है. करोड़ों मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन इसी मशीन से करते हैं. लेकिन जब बात देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों के चुनाव की आती है, तो यहां ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता. अब जबकि देश का नया उपराष्ट्रपति चुने जाने वाला है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्यों इन बड़े चुनावों में ईवीएम से मतदान नहीं होता.

मतदान की प्रक्रिया सामान्य चुनावों से अलग

भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सामान्य चुनावों से अलग प्रणाली के तहत होता है. यहां मतदान की प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) पर आधारित होती है. इसमें सांसद और विधायक मतपत्र (Ballot Paper) के जरिए उम्मीदवारों को वरीयता (Preference Vote) के रूप में अंक देते हैं. हर मतदाता उतनी ही प्राथमिकताएं अंकित कर सकता है, जितने उम्मीदवार चुनाव में हों. उदाहरण के लिए, किसी उम्मीदवार को "1" अंक देने का मतलब है कि वह पहली पसंद है, जबकि "2" अंक दूसरी पसंद को दर्शाता है. 

ईवीएम में इस तरह की तकनीक मौजूद नहीं

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, ईवीएम केवल सीधे चुनावों में काम करने के लिए बनाई गई है. यानी यह मतों को गिनकर बता सकती है कि किसे सबसे ज्यादा वोट मिले. लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में वरीयता क्रम के आधार पर गिनती करनी होती है. इस प्रक्रिया में पहले वरीयता के आधार पर वोटों की गिनती होती है और अगर किसी उम्मीदवार को जरूरी बहुमत नहीं मिलता तो दूसरी वरीयता के वोट जोड़े जाते हैं. इस तरह से यह प्रक्रिया कई दौर तक चल सकती है. चूंकि ईवीएम में इस तरह की तकनीक मौजूद नहीं है, इसलिए इन चुनावों के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है. 

यह भी पढ़ें: जगदीप धनखड़ से पहले इन 2 उपराष्ट्रपतियों ने भी अचानक दिया था इस्तीफा, जानें कितने दिन का होगा नए Vice President का कार्यकाल

मुकाबला सी. पी. राधाकृष्णन और बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच

बहरहाल, आपको बता दें,  इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन और विपक्ष के बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच है. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते यह सीट खाली हो गई. अब 9 सितंबर को मतदान पूरा होगा और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?
Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?
5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम
ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE