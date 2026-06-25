आपातकाल क्यों बना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा? NCERT की नई किताब में मिलेगा जवाब, जानें पाठ्यक्रम में क्या-क्या बदला

NCERT ने अपनी 9वीं कक्षा की किताब में काफी बदलाव किए हैं. इसमें इमरजेंसी का एक सेक्शन जोड़ा गया है और स्टूडेंट्स को यह समझाया गया है कि यह कैसे भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गया था. जानें पाठ्यक्रम में हुए और कौन-कौन से बदलाव...

NCERT की किताब में जोड़ा गया 'आपातकाल'

भारत की लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया आपातकाल

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका का भी उल्लेख

मीडिया को बताया गया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ

मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल की तस्वीर बदलने के बाद एनसीईआरटी एक बार फिर चर्चा में है. आपातकाल लागू होने के करीब 50 साल बाद पहली बार एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की किताब में इस विषय को शामिल किया है. सोशल साइंस की नई किताब 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' में आपातकाल को भारत की लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है.

एनसीईआरटी के मुताबिक, कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में पहली बार आपातकाल पर अलग से एक सेक्शन जोड़ा गया है. यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब हाल ही में देश ने 1975 में लगाए गए आपातकाल के 50 साल पूरे होने को याद किया है. किताब में बताया गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. इसी बीच जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए देश में आपातकाल लागू कर दिया.

आपातकाल कैसे बना लोकतंत्र के लिए बड़ी परीक्षा?

किताब के अनुसार, आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों को छीना गया था. प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस समय लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा और नागरिकों की स्वतंत्रता पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं. किताब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है. इसमें बताया गया है कि उनके नेतृत्व में बिहार और गुजरात सहित कई राज्यों में छात्रों और आम लोगों ने आंदोलन किए. आखिरकार 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और आम चुनाव कराए गए. चुनाव में जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया. किताब इसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण बताती है.

NCERT की नई किताब में और क्या-क्या बदला?

आपातकाल का यह सेक्शन लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर आधारित एक चैप्टर का हिस्सा है. इस अध्याय में फर्जी खबरें, गलत सूचना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, नियमों का उल्लंघन, गरीबी, क्षेत्रवाद, सामाजिक भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों को भी लोकतंत्र के लिए चुनौती बताया गया है. नई किताब में 'लोकतंत्र और आप' नाम से एक नया सेक्शन भी जोड़ा गया है. इसका मकसद छात्रों को यह समझाना है कि लोकतंत्र में नागरिकों की क्या भूमिका होती है और वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कैसे भागीदारी कर सकते हैं.

पाठ्यपुस्तक में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं पर भी जोर दिया गया है. इसमें बताया गया है कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं और आज भी ये परंपराएं देश की शासन व्यवस्था में दिखाई देती हैं. किताब में मीडिया की भूमिका पर भी एक अलग चैप्टर दिया गया है. इसमें मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा गया है कि यह जनता की समस्याओं को सामने लाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में बड़ी भूमिका निभाता है.

भारत के लोकतंत्र के विशाल स्वरूप को समझाने के लिए पुस्तक में कई आंकड़े भी दिए गए हैं. इसमें बताया गया है कि साल 2024 में देश में 96.8 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड वोटर्स थे. साथ ही देशभर में फैले मतदान केंद्रों के बड़े नेटवर्क का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा गुजरात और त्रिपुरा की पंचायतों का उदाहरण देकर बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र कैसे काम करता है और नागरिक किस तरह शासन में भागीदारी करते हैं. महिलाओं के मतदान अधिकार और स्थानीय निकायों में उनके लिए आरक्षण पर भी चर्चा की गई है.

