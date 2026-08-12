रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ला ने क्यों चुनी Armed Forces की राह? जानें एजुकेशन से लेकर सैन्य सफर तक की पूरी कहानी

बीजेपी सांसद रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. इन सबके बीच उनकी बेटी इशिता शुक्ला ने लोगों का ध्यान खींचा है. जानें वह कितनी एजुकेटेड हैं और एनसीसी से होते हुए भारतीय सशस्त्र बलों तक का उनका सफर कैसा रहा है...

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था इशिता शुक्ला का जन्म

दिल्ली के राजधानी कॉलेज से ग्रेजुएट हैं इशिता

कॉलेज के दौरान ही एनसीसी से जुड़ी थीं इशिता शुक्ला

साल 2023 में अग्निवीर बनी थीं इशिता

गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने जोशीले अंदाज की वजह से खूब वायरल हो रहे हैं. उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे जा रहे हैं. इन सबके बीच उनकी बेटी इशिता शुक्ला ने लोगों का ध्यान खींचा है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में अपना करियर क्यों नहीं बनाया बल्कि सशस्त्र बल की तरफ क्यों गईं.

राजधानी कॉलेज से ग्रेजुएट हैं इशिता शुक्ला

इशिता ऐसे परिवार से आती हैं जिसका नाता फिल्म और राजनीति दोनों से रहा है. वह रवि किशन और उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला के चार बच्चों में से एक हैं. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली में हुई. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एनसीसी जॉइन की थी. यह अनुभव उनके आगे के सैन्य करियर के लिए बेहद मददगार साबित हुआ.

इशिता दिल्ली निदेशालय की एनसीसी की 7वीं गर्ल्स बटालियन का हिस्सा थीं. एनसीसी के जरिए ही उन्हें अनुशासन, फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, टीमवर्क और लीडरशिप का अनुभव मिला. जो उम्मीदवार सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए एनसीसी एक बढ़िया मंच माना जाता है. यहां कैडेट्स को सैन्य जीवन के कई पहलुओं को जानने और समझने का मौका मिलता है.

NCC रैली के दौरान चर्चा में आई थीं इशिता

साल 2022 में इशिता ने पीएम नरेंद्र मोदी की एनसीसी रैली में हिस्सा लिया था. इसके बाद से ही वह चर्चा में आ गई थीं. एनसीसी में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और उन्हें एनसीसी के एडीजी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था. उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बेस्ट कैडेट का पुरस्कार भी दिया था. इसके बाद जनवरी 2023 में वह गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर दिल्ली निदेशालय के मार्चिंग दस्ते का हिस्सा भी बनीं. इस कैंप में सैकड़ों महिला कैडेट्स ने हिस्सा लिया था जिनमें से चुनिंदा कैडेट्स को ही परेड के लिए चुना गया था.

2023 में इशिता बनी थीं अग्निवीर

गणतंत्र दिवस परेड के कुछ महीनों बाद जून 2023 में खबर आई कि 21 साल की इशिता केंद्र सरकार की नई अग्निपथ भर्ती योजना के तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अग्निवीर के तौर पर सिलेक्ट हुई हैं. इशिता ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी थी कि वह सुबह अपने पिता के पास गईं और बताया कि वह अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहती हैं. इस पर रवि किशन ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया था.

रवि किशन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इशिता इंडियन आर्मी से जुड़ रही हैं और वह एक कुशल स्नाइपर शूटर हैं. इशिता को फोटोग्राफी का भी शौक है. भले ही इशिता को दूसरे स्टार किड्स की तरह फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने ग्लैमर की दुनिया की जगह देश सेवा का रास्ता चुना. हालांकि, उनका यह फैसला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था बल्कि उन्होंने अग्निवीर बनने से पहले लगभग तीन साल तक एनसीसी में कड़ी तैयारी की थी.