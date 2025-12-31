CBSE ने क्यों कैंसिल की 10वी-12वीं बोर्ड की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा? जानें कब होगा एग्जाम

अगर आप साल 2026 में सीबीएसई बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए एक अहम अपडेट है. दरअसल बोर्ड ने 3 मार्च को होने वाली परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है, जानें डिटेल्स...

अगर आप साल 2026 में सीबीएसई बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए एक अहम अपडेट है. सीबीएसई ने 3 मार्च 2026 को होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है. इसके लिए बोर्ड ने प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है. बोर्ड ने परीक्षा की एक रिवाइज्ड डेटशीट जारी की है जिसमें कई अहम परीक्षाओं की तारीख बदल गई है.

CBSE ने किन परीक्षाओं की बदली तारीख?

सीबीएसई की 10वीं कक्षा का रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज पेपर- तिब्बती, भोटी, भूटिया, बोडो, तंगखुल, मिज़ो, कश्मीरी, जर्मन, जापानी, स्पेनिश और बहासा मलयू और एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट (Group A2) जिनमें एनसीसी और एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी शामिल है. इनकी परीक्षाएं अब 11 मार्च को आयोजित की जाएगी. वहीं 12वीं का लीगल स्टडीज का पेपर जो 3 मार्च को होना निर्धारित था उसे अब 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा.

CBSE ने स्कूलों को दिए खास निर्देश

सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि इस रिशेड्यूलिंग से 10वीं और 12वीं बोर्ड के किसी दूसरे विषय की परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बोर्ड ने स्कूलों को अपनी इंटरनल डेटशीट को अपडेट करने और अपने स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स को तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया है. परीक्षा की ये रिवाइज्ड तारीखें एडमिट कार्ड में भी दिखाई देंगी जिससे उम्मीदवार अपनी तैयारी की बिना किसी भ्रम के योजना बना सकेंगे.

स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए?

2026 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की रिवाइज्ड तारीखों को ध्यानपूर्वक नोट कर लें और बाकी सबजेक्ट के लिए पहले के डेटशीट के मुताबिक ही तैयारी जारी रखें. उन्हें अपने स्कूलों के माध्यम से नियमित रूप से ऑफिशियल सीबीएसई अपडेट को चेक करना चाहिए.

