क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

आपने भी हवाई जहाज में खिड़की के पास बैठकर जरूर सफर किया होगा. ऐसे में जब आपने बाहर देखना चाहा होगा तो छोटी गोल खिड़की की वजह से आपको आसमान का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिला होगा. आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि आखिर प्लेनों में खिड़कियां हमेशा गोल ही क्यों होती हैं? ये घर की तरह बड़ी और चौकोर क्यों नहीं हो सकतीं? इसके पीछे एक अहम वजह है, और वो है आसमान में आपकी सुरक्षा.

हवाई जहाज की खिड़कियां इतनी छोटी क्यों होती हैं?

हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं. ये ऊंचे पहाड़ों से भी कहीं ज्यादा ऊपर उड़ते हैं. उस ऊंचाई पर बाहर की हवा बहुत पतली और ठंडी होती है इसलिए यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित रखने के लिए विमान के अंदर दबाव बनाए रखना पड़ता है. अब अगर खिड़कियां बड़ी होतीं तो वे विमान में बैठे लोगों के शरीर को कमजोर बना देंगी. अंदर की हवा का दबाव बड़े शीशों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल सकता था जिससे दरार या रिसाव की संभावना बढ़ सकती थी. छोटी खिड़कियां ज़्यादा मज़बूत होती हैं. उन्हें सील करना आसान होता है और वे ज़्यादा सुरक्षित होती हैं. ये हवाई जहाज को हवा में ज़्यादा आसानी से चलने में भी मदद करती हैं.

हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों हैं, चौकोर क्यों नहीं?

बहुत पहले हवाई जहाजों की खिड़कियां चौकोर हुआ करती थीं. लेकिन 1950 के दशक में कुछ दुर्घटनाओं के बाद इंजीनियरों ने पाया कि चौकोर कोनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है. इससे उनमें आसानी से दरार पड़ जाती थी. गोल या अंडाकार खिड़कियां दबाव को समान रूप से फैलाती हैं. यह डिज़ाइन हवाई जहाज़ को सुरक्षित बनाता है और दरार पड़ने के जोखिम को कम करता है इसीलिए आधुनिक हवाई जहाज़ों में गोल खिड़कियां होती हैं. वे दबाव को सहने के लिए बनाई जाती हैं.

तो अगली बार जब आप उस छोटी गोल खिड़की के पास बैठें, तो याद रखें कि यह भले ही छोटी है लेकिन आपकी उड़ान को सुरक्षित रखने में इसकी बड़ी भूमिका होती है. आसमान में दृश्य के आकार से ज़्यादा सुरक्षा मायने रखती है.

