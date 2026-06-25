SDM और SDO में से कौन है बड़ा अधिकारी? जानें सैलरी, पावर और जिम्मेदारियों में किसकी बोलती है तूती

क्या आप जानते हैं कि SDM और SDO में क्या फर्क होता है? आज हम आपको इन दोनों पदों के बारे में बताएंगे जिससे आप यह समझ पाएंगे कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल पद कौन-सा है....

SDM और SDO में से कौन से सबसे पावरफुल?

क्या होता है दोनों अधिकारियों का काम?

दोनों में से किसकी सैलरी होती है ज्यादा?

दोनों में से कौन होता है गैजेटेड अधिकारी?

भारत में बचपन से ही कई बच्चों के मन में यह सपना पाला जाता है कि वे बड़े होकर अधिकारी बनें और देश-समाज की सेवा करें. SDM और SDO ऐसे ही प्रशासनिक पद हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है. कई लोगों को लगता है कि ये दोनों पद एक जैसे हैं लेकिन इनके काम, अधिकार और जिम्मेदारियों में काफी अंतर होता है. आज हम आपको विस्तार से इन दोनों पदों के बारे में बताएंगे जिससे आप यह समझ पाएंगे कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल पद कौन-सा है?

SDM कौन होता है और क्या होता है इनका काम?

SDM का पद SDO की तुलना में ज्यादा पावरफुल है. SDM यानी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट किसी जिले के सब-डिविजन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है. यह अधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव से जुड़े कामों की निगरानी, आपदा प्रबंधन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालता है. SDM के पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी होती हैं जिसकी वजह से वह कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में जरूरी फैसले भी ले सकता है. कई राज्यों में धारा 144 लागू करने, मजिस्ट्रियल जांच कराने और प्रशासनिक आदेश जारी करने की जिम्मेदारियां भी SDM के पास होती हैं.

आसान शब्दों में कहें तो SDO किसी खास विभाग का अधिकारी होता है, जबकि SDM पूरे सब-डिविजन के प्रशासन और कानून-व्यवस्था का जिम्मेदार अधिकारी होता है. इस वजह से प्रशासनिक ढांचे में SDM को आमतौर पर ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली पद माना जाता है.

SDO कौन होता है और क्या होता है इनका काम?

SDO का मतलब अलग-अलग विभागों में अलग हो सकता है. कई जगह SDO को सब-डिविजनल ऑफिसर कहा जाता है. ये किसी खास विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, बिजली, दूरसंचार या राजस्व विभाग के उपखंड स्तर के अधिकारी होते हैं. उनका काम अपने विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं का संचालन और निगरानी करना होता है. आमतौर पर SDO के पास मजिस्ट्रेट जैसी कानूनी शक्तियां नहीं होती हैं और उनका अधिकार क्षेत्र सिर्फ उनके विभाग तक सीमित रहता है.

क्या होते हैं SDM और SDO के अधिकार?

SDM को प्रशासनिक ढांचे में ज्यादा पावरफुल माना जाता है. वह पूरे उपखंड के प्रशासन, कानून-व्यवस्था और राजस्व मामलों की निगरानी करता है. दूसरी ओर, SDO किसी एक विभाग के कामकाज का प्रभारी होता है. हालांकि, किसी विभाग का SDO भी अपने क्षेत्र में बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारों के मामले में SDM का दायरा ज्यादा बड़ा होता है.

कितनी होती है SDM और SDO की सैलरी?

SDM और SDO की सैलरी राज्य, सेवा और कैडर के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. आमतौर पर SDM राज्य लोक सेवा आयोग या UPSC के माध्यम से चयनित गैजेटेड अधिकारी होते हैं और उनका वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-10 या उससे ऊपर के वेतनमान में होता है. वहीं, SDO का वेतन उसके विभाग और पद की कैटिगरी पर निर्भर करता है. कई विभागों में SDO भी गैजेटेड अधिकारी होते हैं, लेकिन SDM को आमतौर पर अधिक जिम्मेदारियां और अधिकार मिला होता है.

