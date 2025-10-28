कौन हैं Tenzin Yangki जो बनीं अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS? जानें UPSC में मिली थी कितनी रैंक

तेनजिन यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईएएस अधिकारी बन चुकी हैं, जानें उनके यूपीएससी के सफर और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सबकुछ...

तेनजिन यांगकी ने अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया था. सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने उनका प्रेरणादायक सफर शेयर किया है. उन्होंने तेनजिन यांगकी को एक शिक्षाविद्, एक सिविल सेवक और अब एक आईपीएस अधिकारी के रूप में वर्णित किया. उन्होंने लिखा, 'तवांग की तेनजिन यांगकी भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं. वह अपने माता-पिता की सेवा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उत्कृष्टता का अपना रास्ता खुद बना रही हैं.'

आनंद महिंद्रा ने आगे कहा, 'फर्स्ट आना कभी आसान नहीं होता. इसका मतलब होता है कि आप पहले अकेले चलें ताकि एक दिन दूसरे लोग भी आपके साथ चल सकें. आज अकेले चलने से मत डरिए, दूसरे भी आपके पीछे-पीछे चलेंगे.'

तेनजिन यांगकी कौन हैं?

तेनजिन यांगकी हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में अपनी पहले स्टेप की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी हैं. उन्होंने 2022 की यूपीएससी परीक्षा में 545वीं रैंक हासिल की थी.

17 अक्टूबर को आईपीएस यांगकी ने आईपीएस अधिकारियों के 77वें बैच की पासिंग-आउट परेड में भाग लिया, जिसमें 36% महिला प्रतिनिधित्व के साथ एक नया मानक बनाया. वह एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिसकी गहरी जड़ें लोक सेवा में हैं. उनके दिवंगत पिता थुप्तेन टेम्पा एक पूर्व आईएएस अधिकारी और मंत्री थे, जबकि उनकी मां जिग्मी चोडेन अरुणाचल प्रदेश सरकार में सेवानिवृत्त सचिव हैं.

तेनजिन यांगकी की सफलता की यात्रा 2017 में शुरू हुई जब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) की परीक्षा पास की, जो राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उनकी यह उपलब्धि राज्य की उन महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है जो बड़े सपने देखती हैं और देश और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं. आज वह अपने सफर से लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों को प्रेरित कर रही हैं.

