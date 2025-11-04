कौन हैं तेजस मुंदड़ा जिन्होंने CA फाइनल में किया टॉप? जानें किस स्ट्रैटजी से लाए AIR 2

ICAI ने सोमवार को सीए सितंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जिसमें हैदराबाद के तेजस मुंदड़ा ने 492 नंबरों के साथ दूसरी रैंक हासिल की. जानें क्या थी उनकी तैयारी की स्ट्रैटजी...

ICAI ने सोमवार को सीए सितंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जिसमें हैदराबाद के तेजस मुंदड़ा ने 492 नंबरों के साथ दूसरी रैंक हासिल की. हैदराबाद में जन्मे और पले-बढ़े तेजस चार्टेड अकाउंटेंट के परिवार से आते हैं. उनके पिता और भाई सीए हैं और उन्हें ही देखकर तेजस के मन में भी सीए बनने की इच्छा जागी. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, 'सीए मेरे परिवार में चलता है और मुझे हमेशा से फाइनेंस में रुचि रही है. मुझे लगता है कि सीए वित्तीय दुनिया के बारे में व्यापक ज्ञान प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है और यही बात मुझे इस पेशे की ओर आकर्षित करती है.'

तेजस ने कैसे की सीए की तैयारी?

पारिवारिक उम्मीदों पर खरा उतरने के दबाव के बावजूद तेजस ने कठोर सीए पाठ्यक्रम के माध्यम से अपना रास्ता खुद बनाया. उन्होंने 2021 में सीए फाउंडेशन की परीक्षा दी और तब से अपने पहले ही प्रयास में सभी स्तरों को पास कर रहे हैं जिसमें इस साल इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाएं भी शामिल हैं. सीए फ़ाइनल ग्रुप परीक्षाओं के दौरान उनकी दिनचर्या बेहद अनुशासित थी. तेजस ने बताया, 'फाइनल ग्रुप की तैयारी के दौरान मैंने नियमित वर्कआउट के साथ-साथ लगभग 12 घंटे पढ़ाई की.'

नीरस पढ़ाई के अलावा तेजस वीकएंड का बेसब्री से इंतजार करते थे. उन्होंने बताया, 'मैं छह दिन पढ़ाई करता हूं और संडे को दोस्तों के साथ पांच किलोमीटर दौड़ने का इंतजार करता हूं. इस चीज से मुझे खुशी मिलती है और मुझे संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है.'

क्या सीए की तैयारी में कोचिंग जरूरी है?

तेजस कोचिंग की जरूरत के बारे में भी स्पष्ट थे. उन्होंने कहा, 'इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है, क्या-क्या समझना है और पाठ्यक्रम को कैसे पूरा करना है. यह किसी प्रोफ़ेसर या शिक्षक की मदद से ही संभव है. कोचिंग जरूरी है. उन्होंने आगे बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी और उसके बाद सेल्फ स्टडी के साथ अपनी तैयारी जारी रखी.

तेजस ने बताया कि उनकी तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती आर्टिकलशिप के दौरान आई. चुनौती यह थी कि परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ दिन में ऑफिस में सभी जरूरी प्रैक्टिकल चीजें भी सीखनी थीं. सीए बनने के इच्छुक स्टूडेंट्स को उन्होंने अनुभव के आधार पर सलाह दी है कि सब्जेक्ट को विस्तार से जानें. बिना किसी अंतराल के और अभ्यास में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है.

