कौन हैं सोहम पारेख जो 5 जॉब्स कर एक दिन में कमा रहे ₹2.5 लाख? 'सक्सेस स्ट्रैटजी' बताते ही टूट पड़े CEOs

Soham Parekh Kon Hai: एक भारतीय टेक एक्सपर्ट ने सिलिकॉन वैली में सनसनी फैला दी है. सोहम पारेख नाम के शख्स पर कई अलग-अलग कंपनियों में काम करके हर दिन ₹2.5 लाख तक कमाने का आरोप लगाया जा रहे हैं. प्लेग्राउंड एआई के संस्थापक सुहैल दोशी ने सोहम पर आरोप लगाया है कि वह एक साथ 3-4 कंपनियों में काम करके उन्हें 'धोखा' दे रहे हैं. अपने दावों की पुष्टि के लिए दोशी ने उनका बायोडेटा भी शेयर किया है.

सोहम पारेख के बायोडेटा में डायनमो एआई, यूनियन एआई, सिंथेसिया और एलन एआई सहित कई स्टार्टअप्स में टेक्निकल एक्सपर्ट में उनके काम के डिटेल्स दिए गए हैं. पारेख के बायोडाटा में मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और जॉर्जिया टेक से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होने का दावा किया गया है, लेकिन दोशी ने इन डॉक्यूमेंट्स की वैधता पर संदेह जताते हुए हैं 90% तक फर्जी बताया है.

सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले सुहैल दोशी ने सोशल प्लैटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि पारेख ने पिछले साल उनकी एक कंपनी में कुछ समय के लिए काम किया था. इसके बाद उनका दोहरापन सामने आया और उन्हें पहले हफ्ते में ही नौकरी से निकाल दिया गया. उसके बाद से कम से कम पांच कंपनियों ने सोहम पारेख पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. कई कंपनी ने माना कि सोहम अपने इंटरव्यू में बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्हें शुरुआत में बेवकूफ बनाने में कामयाब रहे.

PSA: there’s a guy named Soham Parekh (in India) who works at 3-4 startups at the same time. He’s been preying on YC companies and more. Beware.



I fired this guy in his first week and told him to stop lying / scamming people. He hasn’t stopped a year later. No more excuses.