गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का J&K दौरा, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे

एजुकेशन

Global Teacher Prize 2026: कौन हैं रूबल नागी? जिन्हें ‘ग्लोबल टीचर प्राइज’ से किया गया सम्मानित, ईनाम में मिलेंगे 1 मिलियन डॉलर

Global Teacher Prize 2026: भारत की शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी ने शिक्षा के क्षेत्र में देश का नाम वैश्विक मंच पर रोशन किया है. शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वंचित बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के उनके अभिनव प्रयासों के लिए उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है.

राजा राम

Updated : Feb 05, 2026, 11:41 PM IST

Global Teacher Prize 2026: कौन हैं रूबल नागी? जिन्हें ‘ग्लोबल टीचर प्राइज’ से किया गया सम्मानित, ईनाम में मिलेंगे 1 मिलियन डॉलर
दुबई में 5 फरवरी को आयोजित एक भव्य समारोह में रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2024 प्रदान किया गया. यह सम्मान उन्हें उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए मिला, जो गरीबी, बाल श्रम या अन्य सामाजिक कारणों से स्कूल से दूर हो चुके थे. रूबल नागी ने पारंपरिक कक्षा की सीमाओं से बाहर निकलकर शिक्षा का एक अनोखा मॉडल विकसित किया. उन्होंने झुग्गी बस्तियों की दीवारों को ही पढ़ाई का माध्यम बना दिया, जहां म्यूरल्स के जरिए अक्षर ज्ञान, गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाया जाता है. 

800 से ज्यादा लर्निंग सेंटर्स स्थापित

उनकी पहल के तहत अब तक देशभर में 800 से ज्यादा लर्निंग सेंटर्स स्थापित किए जा चुके हैं. इन केंद्रों ने हजारों बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा है और स्कूल ड्रॉपआउट दर को कम करने में अहम भूमिका निभाई है. रूबल खुद जमीनी स्तर पर काम करती हैं. वे गांवों और शहरी बस्तियों में जाकर बच्चों से संवाद करती हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण देती हैं. अब तक 600 से अधिक शिक्षकों और स्वयंसेवकों को उनके मॉडल के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है. 

पुरस्कार के साथ 1 मिलियन डॉलर

उनका शिक्षा मॉडल लचीला है, जो बच्चों की पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखता है. इसमें कौशल आधारित शिक्षा, पुनः उपयोग योग्य सामग्री और परिवारों की आजीविका से जुड़ी सीख शामिल है. ग्लोबल टीचर प्राइज की शुरुआत 2015 में हुई थी और यह शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले शिक्षकों को दिया जाता है. इस पुरस्कार के साथ 1 मिलियन डॉलर (करीब 8.3 करोड़ रुपये) की राशि मिलती है. 

दसवीं वैश्विक विजेता

रूबल नागी इस पुरस्कार को पाने वाली दसवीं वैश्विक विजेता हैं. वे इस इनामी राशि से एक ऐसा संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही हैं, जहां छात्रों को मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. एक कलाकार, मूर्तिकार और ‘रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन’ की संस्थापक के रूप में रूबल नागी पहले ही सामाजिक बदलाव की पहचान बन चुकी हैं. उनकी सफलता यह साबित करती है कि जमीनी स्तर पर की गई पहल शिक्षा के जरिए समाज को बदल सकती है. 

