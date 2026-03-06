FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई ‘Mission C1000’ बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़ 

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई ‘Mission C1000’ बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़

Gen-Z ने बदल दी नेपाल की सियासत, बालेन शाह PM बने तो कैसा रहेगा भारत के साथ रिश्ता?

Gen-Z ने बदल दी नेपाल की सियासत, बालेन शाह PM बने तो कैसा रहेगा भारत के साथ रिश्ता?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट

UPSC CSE 2025: डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

कौन हैं UPSC CSE 2025 में दूसरी रैंक लाने वालीं राजेश्वरी सुवे? इससे पहले TNPSC क्रैक कर बन चुकी हैं डिप्टी कलेक्टर

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में महिलाओं की कैटिगरी में राजेश्वरी सुवे ने टॉप किया है. वह ऑल इंडिया लेवल पर दूसरी रैंक लाई हैं, जानें उनकी सफलता की कहानी...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 06, 2026, 04:07 PM IST

कौन हैं UPSC CSE 2025 में दूसरी रैंक लाने वालीं राजेश्वरी सुवे? इससे पहले TNPSC क्रैक कर बन चुकी हैं डिप्टी कलेक्टर

Rajeshwari Suve UPSC Result 2025 (Photo: Social Media)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इसमें महिलाओं की कैटिगरी में राजेश्वरी सुवे ने टॉप किया है. उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर दूसरी रैंक हासिल हुई है. यूपीएससी में सफलता से पहले वह तमिलनाडु में टीएनपीएससी ग्रुप I की टॉपर भी रह चुकी हैं और डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. अब इस नई उपलब्धि ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के बीच काफी पॉपुलर बना दिया है. 

तमिलनाडु सिविल सेवा पास कर बन चुकी हैं डिप्टी कलेक्टर

राजेश्वरी की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो प्रोफेशनल भूमिकाओं के बीच अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का सपना देखते हैं. तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन (TNPSC) परीक्षा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल करने के बाद भी वह नहीं रुकीं और यूपीएससी की तैयारी में पूरी तन्मयता के साथ जुटी रहीं. उन्होंने तमिलनाडु प्रशासनिक सेवा की तैयारी की मजबूत नींव का इस्तेमाल करते हुए भारत के प्रतियोगी परीक्षाओं की माउंट एवरेस्ट कही जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षा को भी पार कर लिया.

अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी 2025 किया टॉप

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है. अगस्त 2025 में आयोजित लिखित परीक्षा और फरवरी 2026 में हुए इंटरव्यू के बाद आयोग ने भारत की प्रतिष्ठित प्रशासनिक और राजनयिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 958 उम्मीदवारों की सिफारिश की है. यूपीएससी की योग्यता के आधार पर तैयार की गई यह लिस्ट अगली पीढ़ी के अधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के तहत विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने का रास्ता खोलती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज
BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज
Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 
Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट
UPSC CSE 2025: डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी
डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी
पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच
पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच
Traffic Rules: हेलमेट पहनना ही काफी नहीं! ये गलती की तो कटेगा ₹1000 का चालान
Traffic Rules: हेलमेट पहनना ही काफी नहीं! ये गलती की तो कटेगा ₹1000 का चालान
MORE
Advertisement
धर्म
Shanidev Blessings: शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
Rang Panchami 2026: कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
Horoscope 5 March: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Maas 2026: होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
MORE
Advertisement