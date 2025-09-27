कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

युवा भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने UNGA में पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी. अपने बेबाक और धारदार अंदाज से उन्होंने भारत की कूटनीति को मजबूती दी और आतंकवाद के खिलाफ संदेश स्पष्ट किया.

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब देकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूती दिखा दी. राइट टू रिप्लाई में भारत की ओर से पेटल गहलोत ने पाकिस्तान की दोहरे मानदंड वाली नीतियों को बेबाकी से उजागर किया. गहलोत ने बताया कि पाकिस्तान ने एक दशक तक ओसामा बिन लादेन को शरण दी और आतंकवाद के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी से लगातार मुकरता रहा. उन्होंने हालिया ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पीएम शहबाज के ‘विचित्र बयान’ को झूठ का पुलिंदा बताया और यह स्पष्ट किया कि मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा था, जबकि अगले ही दिन उसकी सेना संघर्ष विराम की गुहार लगा रही थी.

गहलोत ने जोर देकर कहा कि भारत निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है और आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है. उन्होंने यह भी साफ संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान सच में शांति चाहता है तो उसे अपने देश में सक्रिय सभी आतंकवादी संगठन बंद करने होंगे और वांटेड आतंकियों को भारत के हवाले करना होगा.

कौन हैं पेटल गहलोत

पेटल गहलोत की व्यक्तिगत कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है. नई दिल्ली में जन्मीं गहलोत ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और 2015 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुईं. IFS में उनका करियर शानदार रहा है. विदेश मंत्रालय में सहायक सचिव, पेरिस में भारतीय दूतावास में द्वितीय और तृतीय सचिव, और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास में काउंसल के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दीं.

गिटार बजाना और गाना बेहद पसंद करती हैं

The feeling of confusion, of being torn and of wanting everything and just one thing at the same time, encapsulated in this song from 12 years ago.



A cover of ‘Kabira’ from Yeh Jawaani Hai Deewani pic.twitter.com/ASs7usWki2 — Petal Gahlot (@petal_gahlot) May 5, 2025

इसके अलावा गहलोत की कलात्मक प्रतिभा भी कमाल की है. वह गिटार बजाना और गाना बेहद पसंद करती हैं और खाली समय में अक्सर संगीत में डूब जाती हैं. UNGA में उनके स्पष्ट, धारदार और निडर भाषण ने यह साबित कर दिया कि युवा भारतीय राजनयिक वैश्विक मंच पर भारत की आवाज़ मजबूती से उठा सकते हैं.

