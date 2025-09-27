Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

भारत लाया गया BKI से जुड़ा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह, कई गंभीर अपराधों में था आरोपी

Baby's Name Idea: नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम 

कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

Maha Ashtami and Navami: महाअष्टमी-महानवमी की तिथि कब है?, यहां जानें किस दिन करें कन्या पूजन और होम-हवन

DIY Natural Hair Dye: सफेद बालों को कहें बाय-बाय! घर पर चायपत्ती से ऐसे बनाएं सबसे सस्ता और असरदार हेयर डाई

1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स

Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये

दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट

नवरात्रि में कितने बजे तक खेलना चाहिए डांडिया-गरबा? अनोखा बोर्ड वायरल, देखकर कहेंगे- 'यही देखना बाकी था'

Bank Holiday: शनिवार 27 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जाने से पहले चेक कर लें हॉलिडे लिस्ट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत लाया गया BKI से जुड़ा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह, कई गंभीर अपराधों में था आरोपी

भारत लाया गया BKI से जुड़ा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह, कई गंभीर अपराधों में था आरोपी

Baby's Name Idea: नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम 

नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम

कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स

1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स

Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये

हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये

दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट

दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

युवा भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने UNGA में पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी. अपने बेबाक और धारदार अंदाज से उन्होंने भारत की कूटनीति को मजबूती दी और आतंकवाद के खिलाफ संदेश स्पष्ट किया.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 27, 2025, 10:14 AM IST

कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

पेटल गहलोत

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब देकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूती दिखा दी. राइट टू रिप्लाई में भारत की ओर से पेटल गहलोत ने पाकिस्तान की दोहरे मानदंड वाली नीतियों को बेबाकी से उजागर किया. गहलोत ने बताया कि पाकिस्तान ने एक दशक तक ओसामा बिन लादेन को शरण दी और आतंकवाद के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी से लगातार मुकरता रहा. उन्होंने हालिया ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पीएम शहबाज के ‘विचित्र बयान’ को झूठ का पुलिंदा बताया और यह स्पष्ट किया कि मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा था, जबकि अगले ही दिन उसकी सेना संघर्ष विराम की गुहार लगा रही थी.

गहलोत ने जोर देकर कहा कि भारत निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है और आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है. उन्होंने यह भी साफ संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान सच में शांति चाहता है तो उसे अपने देश में सक्रिय सभी आतंकवादी संगठन बंद करने होंगे और वांटेड आतंकियों को भारत के हवाले करना होगा. 

कौन हैं पेटल गहलोत

पेटल गहलोत की व्यक्तिगत कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है. नई दिल्ली में जन्मीं गहलोत ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और 2015 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुईं. IFS में उनका करियर शानदार रहा है. विदेश मंत्रालय में सहायक सचिव, पेरिस में भारतीय दूतावास में द्वितीय और तृतीय सचिव, और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास में काउंसल के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दीं. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं

गिटार बजाना और गाना बेहद पसंद करती हैं

इसके अलावा गहलोत की कलात्मक प्रतिभा भी कमाल की है. वह गिटार बजाना और गाना बेहद पसंद करती हैं और खाली समय में अक्सर संगीत में डूब जाती हैं. UNGA में उनके स्पष्ट, धारदार और निडर भाषण ने यह साबित कर दिया कि युवा भारतीय राजनयिक वैश्विक मंच पर भारत की आवाज़ मजबूती से उठा सकते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Uric Acid: इन 3 पत्तों से बनी चटनी साफ कर देगी यूरिक एसिड, ऐसे करें तैयार
इन 3 पत्तों से बनी चटनी साफ कर देगी यूरिक एसिड, ऐसे करें तैयार
UP News: दो बेटों की हत्या के सदमे ने ली मां की जान, हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, जानें पूरा मामला
UP News: दो बेटों की हत्या के सदमे ने ली मां की जान, हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, जानें पूरा मामला
DMRC ने लॉन्च की बाइक टैक्सी सेवा, महिला यात्रियों के लिए होंगे खास इंतजाम, यहां पढ़ें पूरी डीटेल्स
DMRC ने लॉन्च की बाइक टैक्सी सेवा, महिला यात्रियों के लिए होंगे खास इंतजाम, यहां पढ़ें पूरी डीटेल्स
Khatu Shyam Aarti: बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन पर पूजा अर्चना के साथ पढ़ें आरती और पाठ, सभी कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति
बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन पर पूजा अर्चना के साथ पढ़ें आरती और पाठ, सभी कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति
Rajasthan: गैंगरेप के बाद शर्मिंदगी ने तोड़ी महिला की हिम्मत, फांसी लगाकर की आत्महत्या 
गैंगरेप के बाद शर्मिंदगी ने तोड़ी महिला की हिम्मत, फांसी लगाकर की आत्महत्या
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स
1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स
Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये
हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये
दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट
दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट
IND vs SL Highlights: श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में भारत ने मारी बाजी, एशिया कप में टीम इंडिया की विजयरथ जारी
IND vs SL Highlights: श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में भारत ने मारी बाजी, एशिया कप में टीम इंडिया की विजयरथ जारी
कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा
कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE