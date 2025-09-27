भारत लाया गया BKI से जुड़ा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह, कई गंभीर अपराधों में था आरोपी
Baby's Name Idea: नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम
कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर
Maha Ashtami and Navami: महाअष्टमी-महानवमी की तिथि कब है?, यहां जानें किस दिन करें कन्या पूजन और होम-हवन
DIY Natural Hair Dye: सफेद बालों को कहें बाय-बाय! घर पर चायपत्ती से ऐसे बनाएं सबसे सस्ता और असरदार हेयर डाई
1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स
Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये
दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट
नवरात्रि में कितने बजे तक खेलना चाहिए डांडिया-गरबा? अनोखा बोर्ड वायरल, देखकर कहेंगे- 'यही देखना बाकी था'
Bank Holiday: शनिवार 27 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जाने से पहले चेक कर लें हॉलिडे लिस्ट
एजुकेशन
युवा भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने UNGA में पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी. अपने बेबाक और धारदार अंदाज से उन्होंने भारत की कूटनीति को मजबूती दी और आतंकवाद के खिलाफ संदेश स्पष्ट किया.
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब देकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूती दिखा दी. राइट टू रिप्लाई में भारत की ओर से पेटल गहलोत ने पाकिस्तान की दोहरे मानदंड वाली नीतियों को बेबाकी से उजागर किया. गहलोत ने बताया कि पाकिस्तान ने एक दशक तक ओसामा बिन लादेन को शरण दी और आतंकवाद के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी से लगातार मुकरता रहा. उन्होंने हालिया ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पीएम शहबाज के ‘विचित्र बयान’ को झूठ का पुलिंदा बताया और यह स्पष्ट किया कि मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा था, जबकि अगले ही दिन उसकी सेना संघर्ष विराम की गुहार लगा रही थी.
गहलोत ने जोर देकर कहा कि भारत निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है और आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है. उन्होंने यह भी साफ संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान सच में शांति चाहता है तो उसे अपने देश में सक्रिय सभी आतंकवादी संगठन बंद करने होंगे और वांटेड आतंकियों को भारत के हवाले करना होगा.
IndiaAtUN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) September 27, 2025
Watch: India exercises its right of reply at #UNGA80.#IndiaUN80 #UNGA #UN80 #UNGA80@MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @UN pic.twitter.com/qBp2F0ohVt
पेटल गहलोत की व्यक्तिगत कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है. नई दिल्ली में जन्मीं गहलोत ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और 2015 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुईं. IFS में उनका करियर शानदार रहा है. विदेश मंत्रालय में सहायक सचिव, पेरिस में भारतीय दूतावास में द्वितीय और तृतीय सचिव, और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास में काउंसल के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दीं.
यह भी पढ़ें: कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं
The feeling of confusion, of being torn and of wanting everything and just one thing at the same time, encapsulated in this song from 12 years ago.— Petal Gahlot (@petal_gahlot) May 5, 2025
A cover of ‘Kabira’ from Yeh Jawaani Hai Deewani pic.twitter.com/ASs7usWki2
इसके अलावा गहलोत की कलात्मक प्रतिभा भी कमाल की है. वह गिटार बजाना और गाना बेहद पसंद करती हैं और खाली समय में अक्सर संगीत में डूब जाती हैं. UNGA में उनके स्पष्ट, धारदार और निडर भाषण ने यह साबित कर दिया कि युवा भारतीय राजनयिक वैश्विक मंच पर भारत की आवाज़ मजबूती से उठा सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.