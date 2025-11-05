कौन हैं Mukund Agiwal जो बने CA 2025 फाइनल टॉपर? पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगाया जी-जान, ले आए पहली रैंक

CA सितंबर 2025 के फाइनल में मुकुंद आगीवाल टॉपर बने हैं. उन्होंने देश की इस मुश्किल परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है. जानें उनकी सक्सेस स्टोरी...

CA सितंबर 2025 के फाइनल में मुकुंद आगीवाल टॉपर बने हैं. उन्होंने देश की इस मुश्किल परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है. मुकुंद मध्य प्रदेश के धामनोद कस्बे के रहने वाले हैं. उनकी सफलता ने छोटे शहरों के इन स्टूडेंट्स को पहचान दिलाई है जो महानगरों में उपलब्ध संसाधनों के बिना सीए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं.

सीए फाइनल की परीक्षा में 600 में से 500 नंबर लाने वाले मुकुंद ने इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू किया कि वह एक ऐसा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो कभी उनके पिता हासिल नहीं कर पाए थे. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सीए की तैयारी की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली थी जो इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं कर पाए. उन्हें अपने पिता की अधूरी इच्छा पूरी करके उन्हें गौरवान्वित होते हुए देखना था.

मुकुंद ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?

मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद स्थित गुरुकुल स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से बी.कॉम. की डिग्री भी हासिल की. वह बताते हैं, 'हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मेरे परिवार ने कभी भी मुझपर दबाव नहीं डाला बल्कि मैंने जो चुना उन्होंने बिना किसी शर्त के मेरा साथ दिया.' इससे पहले मुकुंद ने सीए इंटरमीडिएट में 24वीं रैंक हासिल की थी. इस शुरुआती सफलता ने उनमें और ऊंचा रैंक हासिल करने की चाहत जगाई, हालांकि वह पहली रैंक ले आएंगे, ऐसा उन्हें भरोसा नहीं था.

मुकुंद ने एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी (पुणे स्थित ईवाई की एक सहयोगी) के साथ आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं. वह बताते हैं कि ऑडिट के क्षेत्र में काम करने का मतलब था कि वह लगातार वित्तीय रिपोर्टिंग और ऑडिट मानकों जैसे विषयों से जुड़े रहे. ढाई साल के इस व्यावहारिक अनुभव ने फाइनल परीक्षाओं के लिए एक मज़बूत आधारभूत समझ बनाने में बहुत मदद की.

मुकुंद ने कैसे की सीए फाइनल परीक्षा की तैयारी?

सीए फाइनल परीक्षा की तैयारी के बारे में मुकुंद ने बताया कि वह हर दिन लगभग 12 घंटे तक फोकस होकर पढ़ते थे. उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी पर भरोसा जताया. उन्होंने पूरी तैयारी के दौरान पाठ्यक्रम के बुनियादी बातों को समझने पर जोर दिया. वह बताते हैं, 'भले ही मैं किसी विषय का बार-बार रिवीजन नहीं कर पाता था लेकिन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने पर ज्यादा फोकस किया.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से