NIA कोर्ट ने मोहम्मद मुस्तकीम और शकील को दोषी ठहराया और साथ ही दोनों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया

एजुकेशन

कौन हैं IRS विवेक चतुर्वेदी जिन्हें बनाया गया CBIC का नया चेयरमैन? जानें क्या होगा उनका काम

CBIC ने संजय कुमार अग्रवाल की रिटायरमेंट के बाद आईआरएस अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को अपना 44वां चेयरमैन बनाया है. जानें कौन हैं विवेक चतुर्वेदी और सीबीआईसी चेयरमैन के रूप में क्या होगा उनका काम...

जया पाण्डेय

Updated : Nov 29, 2025, 04:00 PM IST

कौन हैं IRS विवेक चतुर्वेदी जिन्हें बनाया गया CBIC का नया चेयरमैन? जानें क्या होगा उनका काम

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने संजय कुमार अग्रवाल की रिटायरमेंट के बाद आईआरएस अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को अपना 44वां चेयरमैन बनाया है. उनके पास सतर्कता, अनुपालन और कर प्रशासन में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. अपने प्रमोशन से पहले वह सीबीआईसी में प्रधान सतर्कता महानिदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत थे.

विवेक चतुर्वेदी 1990 में रेवेन्यू सर्विस में शामिल हुए थे और तब से कई बड़ी भूमिकाएं निभा चुके हैं. सतर्कता और आंतरिक अनुपालन विभाग में उनका लंबा कार्यकाल, कर व्यवस्था में ईमानदारी, जवाबदेही और प्रणालीगत सुदृढ़ीकरण पर सरकार के जोर को रेखांकित करता है. उनका प्रशासनिक अनुभव सीबीआईसी के अंदर निगरानी, ​​निरीक्षण और शासन से जुड़ी संवेदनशील भूमिकाओं तक फैला हुआ है.

CBIC चेयरमैन के रूप में क्या होगा काम?

जीएसटी, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों के लिए टॉप नीति-निर्माण निकाय के प्रमुख के रूप में चतुर्वेदी से सुधारों के अगले चरण का नेतृत्व करने की उम्मीद है. उनके कार्यक्षेत्र में नीतिगत सुधार, अनुपालन ढांचे को मजबूत करना, प्रवर्तन तंत्र को बढ़ाना और सीबीआईसी की चल रही डिजिटल और संरचनात्मक आधुनिकीकरण पहलों को आगे बढ़ाना शामिल होगा.

कौन हैं CBIC के पूर्व चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल?

आईआरएस विवेक चतुर्वेदी भारत सरकार के निवर्तमान अध्यक्ष एवं विशेष सचिव संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लेंगे. 1988 बैच के आईआरएस (सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर) अधिकारी अग्रवाल का सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, जीएसटी क्षेत्रीय गठन, खुफिया जानकारी, जांच और प्रौद्योगिकी प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट अनुभव रहा है.

संजय कुमार अग्रवाल इससे पहले जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) के प्रमुख थे, जहां उन्होंने जीएसटी धोखाधड़ी और चोरी की राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख जांचों का नेतृत्व किया था. इससे पहले उन्होंने सिस्टम महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में काम किया. उनके करियर में प्रमुख सीमा शुल्क केन्द्रों चेन्नई, कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल हैं, जहां उन्होंने कई व्यापार सुगमता सुधारों का समर्थन किया. विवेक अग्रवाल ने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री और आईआईटी दिल्ली से पीजी की डिग्री हासिल की है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

