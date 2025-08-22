Mumbai की चॉल से निकलकर खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, पढ़ें बिजली के सामान बेचने वाला कैसे बना वायर इंडस्ट्री का बादशाह

ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मु ने दी विधेयक को मंजूरी, जानें क्या है सजा का प्रावधान
Polycab Owner: आज हम आपको पॉलीकैब कंपनी की शुरुआत करने वाले इंदर जयसिंघानी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने मुंबई की चॉल से निकलकर भारत की सबसे बड़ी केबल और वायर निर्माता कंपनी बनने का सफर तय किया..
Inder Jaisinghani Story: आज हम आपको पॉलीकैब कंपनी की शुरुआत करने वाले इंदर जयसिंघानी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने मुंबई की चॉल से निकलकर भारत की सबसे बड़ी केबल और वायर निर्माता कंपनी बनने का सफर तय किया. मुंबई के लोहार चाल इलाके में स्थित इस छोटी-सी दुकान से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की. शुरुआती दिनों में वह पंखे, बल्ब और तार जैसी बिजली की चीजें बेचते थे. काम करते-करते उन्हें यह समझ आया कि भारत में तारों और केबल की मांग बहुत है. उन्होंने सोचा कि क्यों न खुद ये सामान बनाया जाए. पढ़िए पूरी दिलचस्प कहानी.
धैर्य बड़ा बलवान होता है. ये उदाहरण इंदर जयसिंघानी पर बहुत सटीक बैठता है. 15 साल की उम्र में पिता का साथ हमेशा-हमेशा के लिए छूट जाता है. यही से उनके जीवन में संघर्ष का एक नया दौर शुरू हुआ. पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और 15 साल की उम्र में ही उन्हें पढ़ाई छोड़कर काम पर लगना पड़ा, उन्होंने हार नहीं मानी और आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी.
उनके भाई फैक्ट्री का काम देखते थे और इंदर बिक्री और मार्केटिंग का काम करते थे. इंदर को धीरे-धीरे बिजली के तारों की समझ अच्छी होने लगी. उनको लगने लगा कि अगर वे खुद से तार बनाना शुरू कर दे तो कमाई अच्छी होने लगेगी.
यह सफर आसान नहीं था. यह सफर मुंबई की लोहार चाल के इलेक्ट्रिक स्टोर से शुरू हुआ था. शुरू-शुरू में वे पंखें, लाइट और स्विच बेचा करते थे. धीरे-धीरे कंपनी ने गुजरात में फैक्ट्री लगाई और हाई क्वालिटी वायर और केबल बनाने शुरू किए. 2008 में वर्ल्ड बैंक से जुड़ी संस्था IFC ने कंपनी में निवेश किया. इसके बाद पॉलीकैब तेजी से आगे बढ़ी. और 2019 में कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई.
अब पॉलीकैब का कारोबार सिर्फ देश तक ही नहीं , विदेशों तक फैला है. आज पॉलीकैब भारत की सबसे बड़ी वायर और केबल बनाने वाली कंपनी बन चुकी है. और साल 2021 में इंदर जयसिंघानी का नाम फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में भी शामिल हो गया. इसी के साथ कंपनी का मार्केट वैल्यू लगभग ₹75,000 करोड़ तक पहुंच गया है. इंदर जयसिंघानी आज भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक हैं.
