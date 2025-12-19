कौन हैं IAS मीनाक्षी सिंह? जिनके जाति संबंधी बयान के बाद सवर्ण समाज में बढ़ा गुस्सा, समझिए पूरा मामला

IAS Meenakshi Singh: आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सिंह के जातिगत पहचान से जुड़े बयान का वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश में विवाद खड़ा हो गया है. सवर्ण समाज में नाराजगी है और बयान पर बहस तेज हो गई है.

IAS Meenakshi Singh: मध्य प्रदेश में एक बार फिर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आईएएस अफसर मीनाक्षी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह जातिगत पहचान को लेकर बयान देती नजर आ रही हैं. यह बयान भोपाल में आयोजित अजाक्स के एक सम्मेलन के दौरान दिया गया था. वीडियो सामने आने के बाद सवर्ण समाज में नाराजगी देखी जा रही है और राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर इस पर चर्चा तेज हो गई है.

मीनाक्षी सिंह के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया

दरअसल, मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. संतोष वर्मा के मामले के बाद अब आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सिंह के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह जातिगत पहचान और जातिवाद को लेकर खुलकर बात करती दिख रही हैं. यह वीडियो भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित अजाक्स (अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ) के सम्मेलन का बताया जा रहा है.

समाज के लोगों को पहचानना और एक-दूसरे की मदद करना जरूरी

वीडियो में मीनाक्षी सिंह कहती हैं कि अजाक्स को केवल एक संगठन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज तक पहुंचना चाहिए. उनके अनुसार समाज को जोड़ने की सबसे पहली कड़ी परिवार होता है. उन्होंने कहा कि बच्चों को यह बताया जाना चाहिए कि वे आदिवासी या एससी समुदाय से आते हैं और उन्हें अपनी जाति की पहचान समझनी चाहिए. आईएएस अधिकारी ने यह भी कहा कि आज के समय में जातिगत पहचान जरूरी हो गई है. उनका तर्क था कि सवर्ण समाज में अक्सर लोग सरनेम देखकर भेदभाव करते हैं, इसलिए समाज के लोगों को अपनी पहचान को लेकर जागरूक रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि अपने समाज के लोगों को पहचानना और एक-दूसरे की मदद करना जरूरी है.

कौन हैं मीनाक्षी सिंह?

मीनाक्षी सिंह 2013 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. वह प्रमोशन के जरिए आईएएस बनीं और वर्तमान में आदिम जनजाति विभाग में उपसचिव के पद पर कार्यरत हैं. वह वर्तमान में अजाक्स संगठन से भी जुड़ी हुई हैं. उनका यह बयान अब सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है. अपने संबोधन में मीनाक्षी सिंह ने यह भी कहा कि जब उनकी पोस्टिंग किसी स्थान पर होती है, तो कई आदिवासी या एससी समुदाय के लोग उनसे मिलने में झिझकते हैं. उन्होंने ऐसे लोगों से खुलकर मिलने की अपील की और कहा कि बिना किसी समस्या के भी बातचीत के लिए आना चाहिए, ताकि समाज के लिए मिलकर काम किया जा सके. इस बयान के सामने आने के बाद सवर्ण समाज के कुछ संगठनों ने नाराजगी जताई है और इसे समाज में विभाजन बढ़ाने वाला बताया है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

