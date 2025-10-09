कौन हैं अमिताव घोष जो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए हुए हैं नॉमिनेट? जानें उनकी फेमस रचनाएं

मिलिए भारतीय उपन्यासकार अमिताव घोष से जिन्हें रवींद्रनाथ टैगोर के साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलने के एक सदी से भी अधिक समय के बाद साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, जानें उनके एजुकेशन बैकग्राउंड से लेकर साहित्य सफर के बारे में सबकुछ...

अमिताव घोष को साहित्य नोबेल पुरस्कार का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. अपने ऐतिहासिक उपन्यासों और पर्यावरणीय विषयों के लिए प्रसिद्ध अमिताव घोष ग्लोबल लेवल पर ध्यान खींचते रहे हैं. कई दूसरे लेखकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए भारत के 112 साल के सूखे को तोड़ सकते हैं. 1913 में अपनी प्रतिष्ठित कृति गीतांजलि के लिए रवींद्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं. इसके बाद से एक सदी से भी ज़्यादा समय बीत चुका है लेकिन भारत के किसी दूसरे लेखक को यह पुरस्कार नहीं मिल पाया है.

यह भी पढ़ें- नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर

अमिताव घोष का एजुकेशन बैकग्राउंड

1956 में कोलकाता में जन्मे अमिताव घोष समकालीन भारतीय साहित्य में एक जाना-माना नाम हैं. भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अमिताव घोष ने अपनी विशिष्ट शैली के लेखन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल है. उन्हें ऐतिहासिक कथा साहित्य को सामाजिक और पर्यावरणीय विषयों के साथ मिश्रित साहित्य के लिए जाना जाता है. उन्होंने देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई की है और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सोशल एंथ्रोपॉलोजी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है.

यह भी पढ़ें- कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा

इन उपन्यासों के लिए अमिताव घोष को खूब मिली प्रशंसा

घोष का साहित्यिक जीवन उनके पहले उपन्यास द सर्कल ऑफ़ रीज़न (1986) से शुरू हुआ जिसे आलोचकों की खूब प्रशंसा मिली. हालांकि द शैडो लाइन्स (1988), द कलकत्ता क्रोमोसोम (1996), द ग्लास पैलेस (2000), द हंग्री टाइड (2004), और गन आइलैंड (2019) जैसी रचनाओं ने उन्हें भारत के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक लेखकों में से एक के रूप में स्थापित किया. उनका साहित्यिक काम अक्सर इतिहास, संस्कृति और उपनिवेशवाद के प्रभाव के अंतर्संबंधों की पड़ताल करता है. ये ऐसे विषय है जो आज की ग्लोबल दुनिया में गहराई से गूंजते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.