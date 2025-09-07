जिसे खुद नहीं दिखता वो बना रहा दूसरों का उज्ज्वल भविष्य, जानें नीलरतन बाला की दिल छू लेने वाली कहानी

नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी! Delhi Airport से शुरू होगी 24x7 लग्जरी बस सेवा, जान लें किराया
बचपन से ही नीलरतन बाला का सपना शिक्षक बनने का था और यह सपना काफी संघर्ष के बाद साकार हुआ. जानें इस नेत्रहीन शिक्षक की कहानी जो दूसरों का जीवन कर रहा है रोशन...
नेत्रहीन होने के बावजूद नीलरतन बाला शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाश फैला रहे हैं और समाज के लिए एक आदर्श बन गए हैं. पश्चिम बंगाल के हाबरा कुमरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक शिक्षक नीलरतन बाला खुद आंखों की रोशनी नहीं होने के बावजूद छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं.
जन्म के कुछ वर्षों तक तो उनकी दृष्टि कुछ-कुछ ठीक रही, लेकिन शारीरिक समस्याओं के कारण बाद में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अटूट दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी.
बचपन से ही बाला का सपना शिक्षक बनने का था और यह सपना काफी संघर्ष के बाद साकार हुआ. जीविका चलाने के लिए उन्होंने शिक्षक की नौकरी की तैयारी करते हुए ट्रेनों और बसों में अगरबत्ती बेची. उन्होंने स्कूल में शिक्षक की परीक्षा पास कर ली लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने में काफी समय लगा. आखिरकार अदालत के हस्तक्षेप से जुलाई 2023 में उन्हें शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई. वर्तमान में वे कुमरा जीएसएफपी स्कूल में पढ़ाते हैं.
वह पूरी तरह से एक छड़ी पर निर्भर हैं, फिर भी छात्र उन्हें कक्षा तक और वापस शिक्षक कक्ष तक ले जाते हैं. घर पर उनकी एक नेत्रहीन पत्नी है और वे अपने दैनिक जीवन में एक-दूसरे पर निर्भर हैं. नीलरतन बाबू अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि की किताबों का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन उनके लिए लिखना एक चुनौती है इसलिए वह ब्लैकबोर्ड पर लिखने के लिए अच्छे छात्रों की मदद लेते हैं. छात्रों और बाकी शिक्षकों को उन पर गर्व है.
छात्रों का कहना है कि दृष्टिहीन होने के बावजूद उनके पढ़ाने के तरीके में कोई कमी नहीं है बल्कि वे उनके लिए प्रेरणास्रोत हैं. आज वह दृष्टिहीन होने के बावजूद दूसरों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं.
