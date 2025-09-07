जिसे खुद नहीं दिखता वो बना रहा दूसरों का उज्ज्वल भविष्य, जानें नीलरतन बाला की दिल छू लेने वाली कहानी

बचपन से ही नीलरतन बाला का सपना शिक्षक बनने का था और यह सपना काफी संघर्ष के बाद साकार हुआ. जानें इस नेत्रहीन शिक्षक की कहानी जो दूसरों का जीवन कर रहा है रोशन...

नेत्रहीन होने के बावजूद नीलरतन बाला शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाश फैला रहे हैं और समाज के लिए एक आदर्श बन गए हैं. पश्चिम बंगाल के हाबरा कुमरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक शिक्षक नीलरतन बाला खुद आंखों की रोशनी नहीं होने के बावजूद छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं.

जन्म के कुछ वर्षों तक तो उनकी दृष्टि कुछ-कुछ ठीक रही, लेकिन शारीरिक समस्याओं के कारण बाद में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अटूट दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी.

यह भी पढ़ें- कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी

जीविका चलाने के लिए बसों में बेची अगरबत्ती

बचपन से ही बाला का सपना शिक्षक बनने का था और यह सपना काफी संघर्ष के बाद साकार हुआ. जीविका चलाने के लिए उन्होंने शिक्षक की नौकरी की तैयारी करते हुए ट्रेनों और बसों में अगरबत्ती बेची. उन्होंने स्कूल में शिक्षक की परीक्षा पास कर ली लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने में काफी समय लगा. आखिरकार अदालत के हस्तक्षेप से जुलाई 2023 में उन्हें शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई. वर्तमान में वे कुमरा जीएसएफपी स्कूल में पढ़ाते हैं.

यह भी पढ़ें- दुनिया का वो देश जो है मच्छरों से पूरी तरह 'आजाद', सुकून से रहते हैं यहां के लोग

वह पूरी तरह से एक छड़ी पर निर्भर हैं, फिर भी छात्र उन्हें कक्षा तक और वापस शिक्षक कक्ष तक ले जाते हैं. घर पर उनकी एक नेत्रहीन पत्नी है और वे अपने दैनिक जीवन में एक-दूसरे पर निर्भर हैं. नीलरतन बाबू अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि की किताबों का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन उनके लिए लिखना एक चुनौती है इसलिए वह ब्लैकबोर्ड पर लिखने के लिए अच्छे छात्रों की मदद लेते हैं. छात्रों और बाकी शिक्षकों को उन पर गर्व है.

छात्रों का कहना है कि दृष्टिहीन होने के बावजूद उनके पढ़ाने के तरीके में कोई कमी नहीं है बल्कि वे उनके लिए प्रेरणास्रोत हैं. आज वह दृष्टिहीन होने के बावजूद दूसरों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.