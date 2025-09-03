Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन हैं जज अमित मेहता जिन्होंने गूगल की 'मनमानी' पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला? भारत के इस राज्य से है खास कनेक्शन

Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड

दिल्ली में यमुना का 'विकराल' रूप, तस्वीरों में देखिए किन-किन इलाकों में भरा पानी

बगैर वीजा-पासपोर्ट के भी भारत में रह सकेंगे PAK-बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस

व्हाइट-कॉलर नौकरियां अगस्त में 3% बढ़ी, जानें किस सेक्टर का रहा सबसे ज्यादा योगदान

हर दिन चाय का सेवन सेहत के लिए रहता है फायदेमंद, कैंसर से लेकर डायबिटीज तक रहती हैं दूर

Diabetes Control: 3 सब्जियां जो फास्टिंग शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं, नाश्ते में खाने से तुरंत मिलेगा फायदा

Adani Power Share: सरकार से गौतम अदाणी को मिली बड़ी खुशखबरी, ये कंपनी MP के इस शहर से निकालेगी कोयला 

Kaun Banega Crorepati: आप भी बनना चाहते हैं 'कौन बनेगा करोड़पति' के दर्शक तो नहीं है पैसे देने की जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बगैर वीजा-पासपोर्ट के भी भारत में रह सकेंगे PAK-बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

बगैर वीजा-पासपोर्ट के भी भारत में रह सकेंगे PAK-बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

व्हाइट-कॉलर नौकरियां अगस्त में 3% बढ़ी, जानें किस सेक्टर का रहा सबसे ज्यादा योगदान

व्हाइट-कॉलर नौकरियां अगस्त में 3% बढ़ी, जानें किस सेक्टर का रहा सबसे ज्यादा योगदान

Diabetes Control: 3 सब्जियां जो फास्टिंग शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं, नाश्ते में खाने से तुरंत मिलेगा फायदा

3 सब्जियां फास्टिंग शुगर को कभी बढ़ने नहीं देंगी, बस रोज सुबह नाश्ते में जरूर खाएं

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड

Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड

दिल्ली में यमुना का 'विकराल' रूप, तस्वीरों में देखिए किन-किन इलाकों में भरा पानी

दिल्ली में यमुना का 'विकराल' रूप, तस्वीरों में देखिए किन-किन इलाकों में भरा पानी

FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस

FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

व्हाइट-कॉलर नौकरियां अगस्त में 3% बढ़ी, जानें किस सेक्टर का रहा सबसे ज्यादा योगदान

भारत के व्हाइट-कॉलर जॉब मार्केट में अगस्त में सुधार देखने को मिला है. जानें किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मिल रहे नौकरी के मौके...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 03, 2025, 03:25 PM IST

व्हाइट-कॉलर नौकरियां अगस्त में 3% बढ़ी, जानें किस सेक्टर का रहा सबसे ज्यादा योगदान
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत के व्हाइट-कॉलर जॉब मार्केट में अगस्त में सुधार देखने को मिला है. जॉबस्पीक इंडेक्स सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़कर 2,664 पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 2,576 पर था. यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई. जॉब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म नौकरी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में वृद्धि में नॉन-आईटी सेक्टर ने बड़ा योगदान दिया है. इंश्योरेंस सेक्टर का योगदान 24 प्रतिशत रहा है. इसके बाद हॉस्पिटैलिटी ने 22 प्रतिशत, बीपीओ/आईटीईएस ने 17 प्रतिशत, एजुकेशन ने 16 प्रतिशत और रियल एस्टेट ने 18 प्रतिशत का योगदान दिया है.

आईटी सेक्टर में आई गिरावट

हालांकि आईटी सेक्टर में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि आईटी यूनिकॉर्न की हायरिंग में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है. रिपोर्ट में मुताबिक हायरिंग सभी वर्गों में रही है. फ्रेशर्स की हायरिंग में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. 16 वर्ष से अधिक के पेशेवरों की हायरिंग में सालाना आधार पर 8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.

नौकरी के मुख्य व्यवसाय अधिकारी पवन गोयल ने कहा, 'अगस्त में दो रुझान उभर कर सामने आए. एक यह कि गैर-आईटी क्षेत्र नौकरी बाजार की वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो हाल के महीनों में देखने को मिला है. दूसरा, दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद स्टार्टअप भर्ती के केंद्र के रूप में उभरा है जिससे यह समग्र नौकरी वृद्धि के मामले में अग्रणी महानगर बन गया है.'

स्टार्टअप में भी बढ़ी नियुक्तियां

रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में दिल्ली-एनसीआर 41 प्रतिशत और चेन्नई 19 प्रतिशत के साथ प्रमुख योगदानकर्ता थे. यह क्षेत्र नए लोगों की नियुक्ति के केंद्र के रूप में भी उभरा है, जहां प्रवेश स्तर की नियुक्तियों में सालाना आधार पर 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

हैदराबाद में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न नियुक्तियों में लगातार तीन महीनों तक सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'अगस्त में शहर में स्टार्टअप नियुक्तियों में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कुल 3 प्रतिशत की वृद्धि से कहीं अधिक है.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड
Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड
दिल्ली में यमुना का 'विकराल' रूप, तस्वीरों में देखिए किन-किन इलाकों में भरा पानी
दिल्ली में यमुना का 'विकराल' रूप, तस्वीरों में देखिए किन-किन इलाकों में भरा पानी
FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस
FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस
हर दिन चाय का सेवन सेहत के लिए रहता है फायदेमंद, कैंसर से लेकर डायबिटीज तक रहती हैं दूर
हर दिन चाय का सेवन सेहत के लिए रहता है फायदेमंद, कैंसर से लेकर डायबिटीज तक रहती हैं दूर
Chandra Grahan 2025: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए है बेहद शुभ, चमक जाएगा किस्मत का सितारा
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए है बेहद शुभ, चमक जाएगा किस्मत का सितारा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE