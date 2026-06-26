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वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच कौन-सी नदी बनाती है नेचुरल बाउंड्री? जानें देश की Longest River की खासियत

आज हम आपको वेनेजुएला की सबसे लंबी नदी के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि इस नदी की खासियत क्या है?

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Jaya Pandey

Updated : Jun 26, 2026, 12:15 PM IST

वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच कौन-सी नदी बनाती है नेचुरल बाउंड्री? जानें देश की Longest River की खासियत

वेनेजुएला की सबसे लंबी नदी है ओरिनोको. (Image: Wikimedia Commons)

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  • वेनेजुएला की सबसे लंबी नदी है ओरिनोको
  • 2,140 किलोमीटर लंबी है यह नदी
  • वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच बनाती है प्राकृतिक सीमा
  • वाराओ समुदाय की भाषा से लिया गया है ओरिनोको शब्द


शक्तिशाली भूकंपों के बाद हुई तबाही की वजह से दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला चर्चा में है. इस बीच लोग देश की भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक संसाधनों और प्रमुख नदियों के बारे में भी जानना चाहते हैं. ऐसे में आज हम आपको वेनेजुएला की सबसे लंबी नदी के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि इस नदी की खासियत क्या है?

वेनेजुएला की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?

ओरिनोको नदी वेनेजुएला की सबसे लंबी नदी है. इसकी कुल लंबाई लगभग 2,140 किलोमीटर है. यह नदी वेनेजुएला के दक्षिण-पूर्व में सिएरा परिमा (गुयाना हाइलैंड्स) इलाके से निकलती है और एक विशाल चाप बनाते हुए वेनेजुएला के अधिकतर हिस्से से गुजरती है. इसके बाद यह विशाल ओरिनोको डेल्टा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है. अपने कुछ हिस्से में यह वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है.

कैसे इस नदी को मिला ओरिनोको नाम?

इस नदी का 'ओरिनोको' नाम वाराओ समुदाय की भाषा से लिया गया माना जाता है, जिसका मतलब होता है 'वह जगह जहां चंपू चलाया जा सके'. यह नदी आज भी हजारों स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, मछली पकड़ने और आजीविका का प्रमुख साधन है. ओरिनोको के किनारे रहने वाला वाराओ समुदाय दक्षिण अमेरिका की सबसे प्राचीन स्वदेशी जनजातियों में से एक है और आज भी बड़ी संख्या में लोग नदी के किनारे खंभों पर बने पारंपरिक घरों में रहते हैं.

ओरिनोको नदी और इसकी सैकड़ों सहायक नदियां मिलकर दक्षिण अमेरिका की चार प्रमुख नदी प्रणालियों में सबसे उत्तरी नदी तंत्र का निर्माण करती हैं. इसका विशाल बेसिन करीब 9.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें वेनेजुएला का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा और कोलंबिया का एक बड़ा हिस्सा शामिल है. यह इलाका जैव विविधता के लिहाज से बेहद समृद्ध माना जाता है.

जल प्रवाह के मामले में कहां टिकती है ओरिनोको नदी?

नदी का अधिकतर हिस्सा घने वर्षावनों और 'लानोस' नाम के विशाल सवाना घास के मैदानों से होकर गुजरता है. यह इलाका सदियों से पशुपालन के लिए प्रसिद्ध रहा है. वहीं, आज यहां तेल, गैस, खनिज संसाधनों और कृषि गतिविधियों के कारण आर्थिक विकास भी तेजी से हुआ है. बरसात के मौसम में लानोस का बड़ा हिस्सा पानी से भर जाता है जिससे यहां की पारिस्थितिकी और भी समृद्ध हो जाती है.

जल प्रवाह के मामले में ओरिनोको दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है. इसका औसत जल प्रवाह लगभग 37,000 से 39,000 घन मीटर प्रति सेकंड के बीच रहता है. इस वजह से इसे अमेजन और कांगो जैसी विशाल नदियों के बाद दुनिया की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली प्रमुख नदियों में शामिल किया जाता है. ओरिनोको बेसिन जैव विविधता का खजाना है. यहां सैकड़ों प्रजातियों की मछलियां, दुर्लभ पक्षी, डॉल्फिन, विशाल कछुए और दुनिया के सबसे दुर्लभ सरीसृपों में से एक ओरिनोको मगरमच्छ पाए जाते हैं.

ओरिनोको की सहायक नदियां कौन-सी हैं?

ओरिनोको के अलावा वेनेजुएला में कई और अहम नदियां हैं. 950 किलोमीटर की लंबाई वाली कैरोनी नदी ओरिनोको की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है और देश के अधिकतर जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बेहद अहम मानी जाती है. वेंटुआरी नदी दक्षिणी वेनेजुएला की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि अपुरे नदी पश्चिमी मैदानों से बहते हुए ओरिनोको में मिलती है. इन नदियों के पानी का इस्तेमाल सिंचाई, जल परिवहन, बिजली उत्पादन और स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है.

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