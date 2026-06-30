हीटवेव से जूझ रहे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें सिर्फ एक देश में 3,530KM बहने वाली इस नदी की कहानी

क्या आप जानते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन-सी है और 3,530 किलोमीटर लंबी यह नदी कौन-से इकलौते देश से होकर बहती है? जानें वोल्गा नदी की कहानी...

यूरोप फिलहाल भीषण हीटवेव की वजह से चर्चा में है. यहां कई देशों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हुआ. हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस तरह की घटनाओं ने यूरोप की भौगोलिक विशेषताओं और प्राकृतिक संसाधनों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई है.

यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन-सा है?

यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और भूगोल के लिहाज से इसका महत्व किसी दूसरे महाद्वीप से कम नहीं है. यहां कुल 50 संप्रभु देश हैं. इनमें से 44 देश पूरी तरह यूरोप महाद्वीप में हैं, जबकि यहां 6 देश ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश भी मौजूद हैं. इन देशों का कुछ हिस्सा यूरोप तो कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है. इनमें रूस, तुर्की, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल हैं. रूस क्षेत्रफल के लिहाज से इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है.

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यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?

यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है. इसकी लंबाई लगभग 3,530 किलोमीटर है. यह यूरोप के सिर्फ एक ही देश में बहती है जो रूस है. वोल्गा नदी केवल लंबाई के मामले में ही नहीं, बल्कि जल प्रवाह, जल निकासी बेसिन और आर्थिक महत्व के लिहाज से भी यूरोप की सबसे प्रमुख नदी है. रूस के कई बड़े शहर वोल्गा नदी के बेसिन में बसे हुए हैं और यह देश की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा मानी जाती है.

कहां से कहां तक बहती है रूस की सबसे बड़ी नदी वोल्गा?

वोल्गा नदी का उद्गम रूस के टवर ओब्लास्ट में स्थित वलदाई पहाड़ियों से होता है. यहां से निकलकर यह दक्षिण-पूर्व दिशा में बहते हुए दुनिया की सबसे बड़ी बंद झील कैस्पियन सागर में गिरती है. वोल्गा नदी को नहरों और जलमार्गों के माध्यम से बाल्टिक सागर, श्वेत सागर, आजोव सागर और काला सागर से भी जोड़ा गया है. इससे रूस के जल परिवहन नेटवर्क को काफी मजबूती मिलती है.

वोल्गा नदी को कहां से मिलता है पानी?

वोल्गा नदी के पानी का 60 प्रतिशत हिस्सा ग्लेशियर के बर्फ पिघलने से मिलता है. इसके अलावा इस नदी को जल बारिश और भूजल से भी मिलता है. पहले वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने के कारण नदी में अक्सर बाढ़ आ जाती थी. अब इस पर बने वोल्गा-कामा कैस्केड जैसे बड़े बांधों और जलाशयों के कारण जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा चुका है और अब बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम हो गया है.

रूस की इकोनॉमी में कैसे बड़ी भूमिका निभाती है वोल्गा नदी?

रूस की इकोनॉमी में इस नदी को अहम भूमिका है और इसी वजह से इसे वोल्गा-मातुष्का या वोल्गा-मां के नाम से भी जाना जाता है. इस नदी पर बने कई जलविद्युत संयंत्र बिजली उत्पादन करते हैं. इसके अलावा वोल्गा रूस के सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्गों में से एक है. इस नदी के जरिए देश के भीतर भेजे जाने वाले माल का बड़ा हिस्सा परिवहन किया जाता है. लकड़ी, निर्माण सामग्री, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम और दूसरे औद्योगिक सामान बड़ी मात्रा में इसी जलमार्ग से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाए जाते हैं. वोल्गा नदी पर यात्री क्रूज और पर्यटन गतिविधियां भी आय का अहम साधन हैं.