भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन? उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी के आंसर की में ‘कौआ’ को बताया गया सही, जानें पूरा मामला

अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के बीएड-एमएड एंट्रेंस एग्जाम के आंसर की पर उस वक्त बवाल मच गया, जब इसमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को बताया गया. जानें आखिर क्या है पूरा मामला

उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा की आंसर की में एक सवाल के जवाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया. यूनिवर्सिटी की ओर से बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 16 अगस्त 2026 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 5,352 उम्मीदवार शामिल हुए थे और प्रश्नपत्र में कुल 200 सवाल पूछे गए थे.

भारत के राष्ट्रीय पक्षी को बताया कौआ

परीक्षा के बाद यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर आंसर की जारी की. इसमें सामान्य ज्ञान के एक सवाल के जवाब को लेकर उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई. सवाल था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? इस सवाल का सही जवाब मोर है. हालांकि, आंसर की में अलग-अलग सेट के लिए अलग जवाब दर्ज होने से विवाद पैदा हो गया.

बताया गया कि प्रश्नपत्र के सेट-A में इस सवाल के लिए मोर को सही विकल्प बताया गया था, जबकि सेट-B, सेट-C और सेट-D की आंसर की में इस सवाल के जवाब में कौए वाले ऑप्शन को सही बताया गया है. आंसर की में इस तरह की गलती सामने आने के बाद उम्मीदवारों ने यूनिवर्सिटी की परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

यूनिवर्सिटी ने इस पर क्या कहा?

मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. देवेंद्र सिंह बिष्ट ने एनडीटीवी को बताया कि सेट-A में सही उत्तर के रूप में मोर का विकल्प दिया गया था, लेकिन कंप्यूटर से जुड़ी तकनीकी समस्या के कारण सेट-B, C और D की आंसर की में इस सवाल का गलत विकल्प अपलोड हो गया. यूनिवर्सिटी ने बाद में अपनी वेबसाइट पर आंसर की को ठीक कर लिया है.

रजिस्ट्रार के मुताबिक, यूनिवर्सिटी को अभी तक इस मामले में किसी उम्मीदवार की ओर से औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों से यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपलोड की गई रिवाइज्ड आंसर की को चेक करने की अपील की है. अब उम्मीदवार सही आंसर की के हिसाब से अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं.

