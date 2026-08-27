दुनिया के किन देशों में आती है सबसे ज्यादा बाढ़? जानें Flood Prone Countries की लिस्ट में किस पायदान पर हैं भारत और नेपाल

नेपाल में बाढ़ का कहर जारी है और इस आपदा में आब तक 160 लोगों की जान जाने और 750 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर आई है. ऐसे में जानें दुनिया के वो कौन से टॉप देश हैं जो बाढ़ के सबसे बड़े जोखिम का सामना कर रहे हैं....

नेपाल की भोटेकोशी नदी में आए उफान के कारण देश में बाढ़ ने बेहद विकराल रूप ले लिया है. इस आपदा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. नेपाल में बिगड़े इन हालातों का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. नेपाल के इस संकट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि दुनिया के कौन से देश बाढ़ के सबसे बड़े जोखिम का सामना कर रहे हैं और इस लिस्ट में भारत और नेपाल की क्या स्थिति है.

बाढ़ के खतरे के साए में जीने वाले दुनिया के टॉप देश कौन से हैं?

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल लेवल पर बाढ़ के उच्च जोखिम में रहने वाली कुल आबादी के मामले में चीन और भारत दुनिया में सबसे आगे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, भारत में लगभग 389.8 मिलियन लोग बाढ़ के सीधे खतरे वाले इलाकों में रहते हैं जो इस देश की आबादी का कुल 27.7% प्रतिशत हिस्सा है. वहीं, चीन में करीब 394.8 मिलियन लोग यानी उसकी 27.5 प्रतिशत आबादी इस जोखिम के साये में जीती है.





दक्षिण एशिया के दूसरे पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश में लगभग 94.4 मिलियन (57.5 प्रतिशत आबादी) और पाकिस्तान में 71.8 मिलियन से ज्यादा लोग (लगभग 31.1 प्रतिशत आबादी) बाढ़ के भारी खतरे वाले इलाकों में बसे हुए हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया में इंडोनेशिया के करीब 75.7 मिलियन लोग और नेपाल के लगभग 12 मिलियन नागरिक भी बाढ़ के प्रति बेहद संवेदनशील इलाकों में रहते हैं.

अगर आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें, तो कई छोटे और मध्य-पूर्व के देश भी इस प्राकृतिक आपदा से अछूते नहीं हैं. मिस्र की लगभग 40 प्रतिशत और इराक की 37 प्रतिशत आबादी ऐसे इलाकों में रहती है, जहां बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है. यूरोप में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है. जर्मनी में लगभग 18 प्रतिशत, रूस में 13 प्रतिशत और स्पेन में 11 प्रतिशत लोग बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूत है. वैश्विक जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और मौसम के बदलते मिजाज के कारण आने वाले साल में यह खतरा और ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है.





बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए क्या करें?

बाढ़ जैसी विभीषिका से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपने इलाके के जोखिम को समझना पहला कदम है. उच्च जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को हमेशा एक आपातकालीन योजना तैयार रखनी चाहिए, जिससे आपदा के समय वे बिना देरी किए किसी ऊंचे और सुरक्षित जगह पर पहुंच सकें. इसके साथ ही मौसम विभाग के जारी किए हुए अपडेट्स पर नजर रखना जरूरी है. भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं. ऐसे में मौसम से जुड़ी जानकारी नागरिकों के बहुत काम आ सकती है.