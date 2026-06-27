इथेनॉल उत्पादन के मामले में भारत के टॉप 5 राज्य कौन-से हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन क्षमता किन राज्यों के पास है. जानें क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े...

भारत में बढ़ रही इथेनॉल की भूमिका

गन्ना, मक्का, चावल से बन रहा इथेनॉल

महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक की है सबसे ज्यादा क्षमता

भारत में स्वच्छ और हरित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में इथेनॉल की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है. कभी केवल शराब, दवाइयों, सैनिटाइजर और औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल आज देश की ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है. सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत अब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है. इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी मदद मिल रही है. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि भारत में सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन क्षमता किन राज्यों के पास है.

खाने की किन चीजों से बनाया जा रहा इथेनॉल?

30 जून 2025 तक संसद में प्रस्तुत किए गए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) पर आधारित सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की कुल वार्षिक इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़कर 1,822 करोड़ लीटर हो गई है. देशभर में इस समय 499 डिस्टिलरी संचालित हैं, जो गन्ने के रस, बी-हैवी शीरा, सी-हैवी शीरा और अनाज जैसे मक्का व टूटे चावल से इथेनॉल का उत्पादन करती हैं.

इथेनॉल उत्पादन क्षमता के मामले में टॉप 3 राज्य कौन-से हैं?

इथेनॉल उत्पादन क्षमता के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले नंबर पर है. राज्य की कुल उत्पादन क्षमता करीब 396 करोड़ लीटर प्रति वर्ष है. इसके पीछे बड़ी संख्या में चीनी मिलें और डिस्टिलरी हैं. ये गन्ना आधारित इथेनॉल उत्पादन में अहम भूमिका निभाती हैं. दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है. यूपी की इथेनॉल की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 331 करोड़ लीटर है. देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य होने के कारण यहां इथेनॉल उद्योग तेजी से विकसित हुआ है.

इथेनॉल उत्पादन के मामले में क्या है बिहार-गुजरात की स्थिति?

इथेनॉल उत्पादन क्षमता के मामले में तीसरे नंबर पर कर्नाटक है. इस राज्य की उत्पादन क्षमता लगभग 270 करोड़ लीटर है. यहां गन्ने के साथ-साथ अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है. इसके बाद चौथे नंबर पर बिहार आता है. यहां वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 130 करोड़ लीटर है. हाल के साल में राज्य में कई नए ग्रेन-बेस्ड इथेनॉल प्लांट लगाए गए हैं जिससे इथेनॉल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी बढ़ गई है.

गुजरात लगभग 118 करोड़ लीटर की क्षमता के साथ इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. वहीं मध्य प्रदेश भी 100 करोड़ लीटर से अधिक वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ टॉप 5 राज्यों में शामिल है. मध्य प्रदेश में भी मक्का आधारित इथेनॉल प्रोजेक्ट के विस्तार पर तेजी से काम हो रहा है. आने वाले सालों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य बढ़ने के साथ बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की भूमिका भी और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

यहां पढ़ें पूरी सरकारी रिपोर्ट