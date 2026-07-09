बारिश के बाद भारत के किन 5 शहरों में सबसे ज्यादा होता है जलभराव? सड़कों पर नाव की तरह तैरने लगते हैं वाहन

NDMA की मैनेजमेंट ऑफ अर्बन फल्डिंग गाइडलाइंस और MoHUA के डॉक्यूमेंट्स में अर्बन फ्लडिंग को एक बड़ी चुनौती बताया गया है और बार-बार देश के कुछ शहरों का जिक्र इसमें आता है जिसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं...

मानसून के दौरान कुछ घंटों की बारिश में ही देश के कई शहरों में सड़क तालाब में बदल जाते हैं. जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम, घरों और दुकानों में पानी घुसने, सार्वजनिक परिवहन के ठप होने और आर्थिक नुकसान जैसी समस्याएं सामने आती हैं. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) की मैनेजमेंट ऑफ अर्बन फल्डिंग गाइडलाइंस और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के डॉक्यूमेंट्स में अर्बन फ्लडिंग को एक बड़ी चुनौती बताया गया है और बार-बार देश के कुछ शहरों का जिक्र इसमें आता है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं-

कुछ घंटों की बारिश भी बिगाड़ देती है मुंबई के हालात

मुंबई का नाम अर्बन फ्लडिंग के मामले में सबसे पहले आता है. यह शहर समुद्र तट पर बसा है और इसके कई इलाके समुद्र तल के बेहद करीब हैं. भारी बारिश के दौरान हाई टाइड और पुराने स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से यहां पानी की निकासी प्रभावित होती है. इस वजह से दादर, सायन, कुर्ला, अंधेरी, बांद्रा और किंग्स सर्कल जैसे इलाके अक्सर जलभराव की चपेट में आ जाते हैं. NDMA ने मुंबई को भारत के सबसे संवेदनशील अर्बन फ्लडिंग वाले शहरों में शामिल किया है.

झीलों और नालों पर अतिक्रमण बनता है चेन्नई में जलभराव की बड़ी वजह

चेन्नई में लगातार हो रहे शहरीकरण और जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण की वजह से बारिश का पानी तेजी से नहीं निकल पाता. चेन्नई में साल 2015 और 2023 की बाढ़ ने दिखाया कि बेतहाशा बारिश होने पर यह शहर किस तरह से जलमग्न हो सकता है. NDMA और MoHUA दोनों ने चेन्नई को अर्बन फ्लडिंग से जूझने वाले शहर में शामिल किया है.

आईटी सिटी बेंगलुरु की सबसे बड़ी चुनौती है जलभराव

बेंगलुरु में कभी झीलों का बड़ा नेटवर्क हुआ करता था. लेकिन तेजी से हुए शहरी विस्तार और कई जल निकायों के खत्म होने से इस शहर में भी जलभराव की समस्या बढ़ गई है. भारी बारिश के दौरान आईटी कॉरिडोर, आउटर रिंग रोड, व्हाइटफील्ड और बेलंदूर जैसे इलाकों में सड़कें डूब जाती हैं. सरकारी रिपोर्टों में अक्सर शहर के स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत बताई गई है.

कंक्रीट का बढ़ता जंगल और कमजोर ड्रेनेज दिल्ली के जलभराव की बड़ी समस्या

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून के दौरान आईटीओ, मिंटो ब्रिज, धौला कुआं, रिंग रोड और कई अंडरपास में जलभराव आम बात है. तेजी से बढ़ते कंक्रीटीकरण, नालों में गाद और जल निकासी व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को इसकी बड़ी वजह माना जाता है. NDMA की गाइडलाइन में दिल्ली का भी खास उल्लेख किया गया है.

थोड़ी बारिश में भी थम जाती है गुरुग्राम की रफ्तार

गुरुग्राम देश के सबसे तेजी से विकसित हुए शहरों में शामिल है, लेकिन मानसून के दौरान यहां भी जलभराव बड़ी चुनौती बन जाता है. हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, इफको चौक, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और एनएच-48 के कई हिस्सों में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही पानी भर जाता है. जिला प्रशासन हर साल फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी करता है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) मानसून से पहले संवेदनशील जलभराव वाले जगहों की पहचान कर विशेष इंतजाम करती है. लेकिन फिर भी हर साल यहां की सड़कों पर मानसून में वाहन तैरते ही दिखाई देते हैं.

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