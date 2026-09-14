CBSE 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट का इंतजार कब होगा खत्म? पिछले 5 साल के पैटर्न से समझें पूरी टाइमलाइन

CBSE 2027 Date Sheet: सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स अगले साल यानी 2027 में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं, पिछले 5 साल के ट्रेंड से जानें कब जारी होगी डेटशीट...

CBSE 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल कब जारी होगा? (Image Credit: ANI)

CBSE 2027 Date Sheet: सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) ने अभी तक दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी नहीं की है. दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड एग्जाम का टाइमटेबल कब जारी होगा, बोर्ड ने ऑफिशियल तारीख का अभी तक ऐलान भी नहीं किया है. एक बार टाइम टेबल जारी होने के बाद स्टूडेंट्स सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर 10वीं और 12वीं की डेटशीट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे.

सीबीएसई के टाइमटेबल में परीक्षा की तारीख, विषय, समय और जरूरी दिशानिर्देश शामिल होंगे. इसके अलावा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की डिटेल्स भी जारी करेगा. सीबीएसई आमतौर पर बोर्ड एग्जाम का टाइमटेबल साल के आखिर तक जारी करता है, लेकिन साल 2026 की परीक्षाओं का टाइम टेबल पिछले साल 30 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया था. पिछले पांच साल का पैटर्न देखें तो, सीबीएसई की डेटशीट जारी करने की तारीख अक्टूबर से दिसंबर तक बदलती रही है.

CBSE 2027 Date Sheet: पिछले 5 साल में कब-कब जारी हुई बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट?

साल 2026

साल 2026 की सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा का टाइमटेबल 30 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था. 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 मार्च तक चली थीं जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हुई थीं और 9 अप्रैल को खत्म हुई थीं.

साल 2025

साल 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट 20 नवंबर 2024 को जारी हुआ था. दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 18 मार्च 2025 तक चली थीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चली थी.

साल 2024

साल 2024 के लिए बोर्ड एग्जाम की डेटशीट 12 दिसंबर 2023 में जारी हुई थी. 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च 2024 को खत्म हुई थीं. वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल 2024 को खत्म हुई थीं.

साल 2023

साल 2023 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई ने 29 दिसंबर 2022 को टाइम टेबल जारी किया था. 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 21 मार्च 2023 तक चली थीं, वहीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक चले थे.

साल 2022

सीबीएसई ने साल 2022 की बोर्ड परीक्षाएं दो सत्रों में आयोजित की थीं. पहले सत्र का टाइम टेबल 29 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था. दूसरे सत्र का टाइम टेबल 11 मार्च 2022 को जारी किया गया था. पहले सत्र की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक और दूसरे सत्र की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से 24 मई 2022 तक आयोजित की गई थीं. इंटरमीडिएट के लिए सेशन 1 की परीक्षाएं 1 दिसंबर से 22 दिसंबर 2021 और सेशन 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 15 जून 2022 तक आयोजित की गई थीं.

