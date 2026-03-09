FacebookTwitterYoutubeInstagram
टैक्स बचाने का गोल्डन चांस! 1.5 लाख तक की इनकम पर मिलेगी छूट, 22 दिन के अंदर करें ये काम

PCOS या PCOD से जूझ रही हैं आपकी पार्टनर? रिश्ते में समझ और सपोर्ट की है जरूरत, ऐसे निभाएं साथ

UPMSP बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें यूपी 10वीं-12वीं के नतीजे पर अभी तक हमें क्या मालूम है

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा

एजुकेशन

UPMSP बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें यूपी 10वीं-12वीं के नतीजे पर अभी तक हमें क्या मालूम है

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने घोषणा की है कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च 2026 से शुरू होगा. जानें डिटेल्स...

Jaya Pandey

Updated : Mar 09, 2026, 05:12 PM IST

UPMSP बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें यूपी 10वीं-12वीं के नतीजे पर अभी तक हमें क्या मालूम है

UP Board Result 2026 (Photo: PTI)

UP Board Result 2026: अगर आप इस साल यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बेहद अहम खबर है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने घोषणा की है कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च 2026 से शुरू होगा. यह यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की प्रक्रिया का पहला चरण होगा. यूपी के लाखों स्टूडेंट्स के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है.

कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा होने के बाद यह उम्मीद की जाती है कि बोर्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करेगा. बोर्ड ने कक्षा 10 की परीक्षाओं की कॉपियों को मैनेज करने के लिए एक व्यापक मूल्यांकन नेटवर्क स्थापित किया है. राज्य भर में कुल 249 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं जहां टीचर्स और एग्जामिनर्स कॉपियों को चेक करेंगे. इसमें हजारों मूल्यांकनकर्ता भाग लेंगे, वे बारी-बारी से काम करेंगे और सब्जेक्ट वाइज कॉपियों की समीक्षा करेंगे.

UP Board Result 2026: कड़ी निगरानी के बीच होगी कॉपियों की चेकिंग

निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉपी को चेक करते हुए सटीक मार्किंग सुनिश्चित करना भी बेहद अहम है. उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम सिस्टम के विशाल आकार को देखते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया भारत के किसी भी राज्य शिक्षा बोर्ड की आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी प्रक्रियाओं में से एक है. हर साल इसमें परीक्षकों, पर्यवेक्षकों और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों के बीच सावधानीपूर्वक समन्वय शामिल होता है.

कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है. बोर्ड ने इस साल अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम को और भी सख्त कर दिया है. आधिकारिक निर्देशों के अनुसार सभी निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी. 

UP Board Result 2026: कहां और कैसे चेक कर पाएंगे यूपी बोर्ड का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपने स्कोर को चेक कर सकेंगे. रिजल्ट देखने के लिए उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर जाकर UP Board Class 10 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जिसमें उन्हें अपने 10 नंबरों का रोल नंबर और कैप्चा एंटर करना होगा. सबमिट करने के बाद स्कोरकार्ड दिखाई देगा. उम्मीदवारों को यूपीएमएसपी बोर्ड परीक्षा 2026 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है. 

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
