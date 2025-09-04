कब होगी SSC CGL Tier 1 2025 की परीक्षा? आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल

एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जानें किस दिन होगा एग्जाम और बाकी जरूरी डिटेल्स...

SSC CGL Tier 1 2025: कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025 की तारीखें जारी कर दी हैं. कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर शेड्यूल देख सकते हैं.

नोटिस के अनुसार एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 2025 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी.

SSC CGL Tier 1 2025: कैसे सवाल पूछे जाएंगे?

टियर-I परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे. परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी में होंगे.

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि भर्ती अभियान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों/सांविधिक निकायों/न्यायाधिकरणों आदि में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 14582 खाली पदों को भरेगा. कुल वैकेंसी में से 6183 पद सामान्य वर्ग के लिए, 2167 एससी के लिए, 1088 एसटी के लिए, 3721 ओबीसी के लिए और 1423 ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए आरक्षित हैं.

SSC CGL Tier 1 2025: 9 जून से शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन

एसएससी सीजीएल के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 9 जून को शुरू हुई थी और 4 जुलाई 2025 को खत्म हुई थी. इस बीच आयोग ने आगे की अपडेट के लिए नियमित अंतराल पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी है.

यहां क्लिक कर पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन

