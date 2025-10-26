क्या अब राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत जैसी ट्रेनों में नहीं मिलता No Food का ऑप्शन? जानें पूरा सच
ICAI CA September Result 2025: स्टूडेंट्स कब चेक कर पाएंगे अपना सीए का रिजल्ट?
इन राज्यों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है Cyclone Montha, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, अलर्ट मोड पर सुरक्षा टीमें
'जो सत्ता के लालच में NDA के साथ, वो आदर्शों...', चिराग पासवान के आरोप पर तेजस्वी यादव का पलटवार
CTET 2026 की परीक्षा कब होगी? जानें कब से भर पाएंगे फॉर्म
NHPC JE Admit Card 2025: एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर का एडमिट कार्ड nhpcindia.com पर जारी, 29 अक्टूबर को होगा एग्जाम
AAP नेता सौरभ भारद्वाज का दावा: पीएम मोदी के लिए बनाई जा रही है नकली यमुना, छठ पूजा पर वासुदेव घाट पहुंच सकते हैं PM
धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक
एजुकेशन
सीबीएसई ने CTET 2026 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जानें कब होगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और कब से आप भर पाएंगे इस एग्जाम का फॉर्म...
CTET 2026: सीबीएसई ने CTET 2026 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी का 21वां संस्करण 8 फरवरी 2026 (रविवार) को आयोजित किया जाएगा. भारत में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी.
शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह परीक्षा सीबीएससई आयोजित करवाती है. यह परीक्षा बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के टीचिंग पोस्त के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा के रूप में काम करती है. यह परीक्षा शिक्षक योग्यता का मूल्यांकन करने और पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक मानदंड है.
यह भी पढ़ें- किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी
सीबीएसई ने पुष्टि की है कि सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जल्द ही एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उपलब्ध होगा. इस बुलेटिन में पात्रता मानदंड, परीक्षा पाठ्यक्रम, फीस संरचना, परीक्षा केंद्रों की सूची और प्रमुख तिथियों की जानकारी होगी. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे गलत सूचनाओं से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट से ही बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन जमा करने से पहले दिशानिर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें.
यह भी पढ़ें- ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
सीबीएसई की ऑफिशियल पीडीएफ में लिखा है, 'केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 8 फरवरी 2026 (रविवार) को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) का 21वां संस्करण (पेपर- I और पेपर- II) आयोजित करेगा. यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में बीस भाषाओं में आयोजित की जाएगी.' उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CTET 2026 परीक्षा का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.
उम्मीदवार सीटीईटी परीक्षा 2026 से जुड़े ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.