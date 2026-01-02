UP School News: यूपी में स्कूल कब खुलेंगे? कड़ाके की ठंड को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

FacebookTwitterYoutubeInstagram
छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले छत्तीसगढ़ HC ने जमानत दी.

UP School Holiday: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं. यहां जानें आपके राज्य में कब तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 02, 2026, 05:47 PM IST

Uttar Pradesh Cold Wave

UP School Holiday: उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं. यह आदेश आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड सहित सभी बोर्डों के कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों पर लागू है. राज्य सरकार ने 2 जनवरी की सुबह राज्य में घने कोहरे की चादर छा जाने के कारण स्कूल बंद करने का फैसला लिया है.

यूपी सरकार की ओर से जारी किए गए सरकारी आदेश में कहा गया, 'बढ़ती ठंड के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. भीषण शीत लहर को देखते हुए कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और दूसरे बोर्डों से संबद्ध सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रहने का निर्देश दिया गया है.'

उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं और उनसे सतर्क रहने को कहा है. सरकार ने प्रशासन से गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था और लोगों को खुले में सोने से रोकने और उनके रात्रि आश्रयों की प्रबंध करने के लिए कहा है.  गुरुवार को आईएमडी ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया था जिसमें उत्तर प्रदेश , जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे और दिल्ली, चंडीगढ़ सहित कई राज्यों में शीत लहर की चेतावनी दी गई थी.

पंजाब में भी स्कूल बंद
उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में भी शीत लहर और घने कोहरे को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे. यह कदम ठंड से ठिठुरन के बीच छात्रों और स्कूल कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से परामर्श के बाद छुट्टियों को बढ़ाने का ऐलान किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

